¡Luto y conmoción! Muere un querido actor de ‘Marvel’ y ‘The Last of Us’ que estuvo a punto de ganar un Oscar

El mundo de Hollywood está de luto tras confirmarse la muerte del actor Graham Greene a los 73 años, conocido por su magistral talento y versatilidad histriónica, aspectos que le valieron consolidarse entre los preferidos de más de una generación.

Esta triste noticia se dio a conocer durante la noche del lunes 1 de septiembre, cuando TMZ reportó que el actor y escritor británico murió mientras estaba hospitalizado en Toronto.

Creative Commons / Jared Purdy Graham Greene murió mientras estaba hospitalizado en Toronto

Allí se encontraba en compañía de Hilary Blackmore, su esposa, quien habría pasado junto a él sus últimas horas, siendo así una transición tranquila.

¿De qué murió Graham Greene?

Hasta el momento se desconocen las causas exactas de la muerte de Graham Greene, pero se sabe que su agente, Gerry Jordan, confirmó la noticia con una triste declaración a Deadline, diciendo que su compañero “era un gran hombre de moral, ética y carácter, y se le echará eternamente de menos”.

Además de su viuda, le sobrevive su hija Lilly Lazare Greene, la cual no se dedica al mundo del entretenimiento y no ha dado ninguna declaración respecto a la muerte del nominado al Oscar.

Quién fue Graham Greene, el actor que conquistó Hollywood por casi 50 años

Graham Greene fue un actor canadiense que recientemente formó parte de la serie “The Last of Us” y debutó en el universo de Marvel con un personaje secundario en la serie “Echo”.

De acuerdo con la información disponible, estudió en el Centro de Teatro de Toronto, donde demostró sus dotes artísticas y se encaminó a esta profesión.

Saltó a la fama en 1979, cuando tuvo su primera gran aparición en la serie “The Great Detective"; para después consolidarse en la industria con la película “Powwow Highway”, donde compartió créditos con Al Pacino.

Obtuvo su primera y única nominación a los Premios Oscar en 1991, en la categoría de “Mejor Actor de Reparto” por su trabajo en “Dance With Wolves”, y aunque perdió ante Joe Pesci, significó un hito importante en su trayectoria.

Especial Graham Greene apareció en producciones como “The Last of Us” y “Crepúsculo”

Otras participaciones recordadas del histrión canadiense fueron en la saga de “Crepúsculo”, donde interpretó a “Harry Clearwater"; y en “Milagros Inesperados”, título que rompió récords con Tom Hanks de protagonista.

Al momento de morir, Graham Greene tenía 73 años y su última aparición fue en Sweet “Summer Pow Wow” y “Leyes del hombre”.