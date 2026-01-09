¿De “Winter Soldier” a “Harvey Dent”? Esto se sabe sobre la participación de Sebastian Stan en “The Batman 2"

Hace algunos días se dio a conocer en medios internacionales que al parecer Sebastian Stan se encuentra en pláticas para formar parte de "The Batman 2" y, aunque no hay nada oficial, los rumores se están tomando muy en serio. Incluso, se está hablando de que el actor que interpretó a "Bucky Barnes/Winter Soldier" en el MCU podría encarnar a "Harvey Dent/Dos Caras", uno de los villanos más icónicos del hombre murciélago.

A continuación te contamos lo que se sabe del tema hasta ahora.

¿Sebastian Stan será "Harvey Dent/Dos Caras en "The Batman 2"?

Luego de que la noticia del posible casting de Sebastian Stan en el DC, el stylist del actor pudo haberlo echado de cabeza. Michael Fisher, quien ha vestido desde hace años a Stan, reposteó en sus historias de Instagram la noticia y también compartió fan-arts que muestran al intérprete con la mitad de la cara desfigurada como el emblemático villano.

Aunque es muy probable que Fisher simplemente compartió la emoción de los fans (él es muy cercano con el fandom de Sebastian Stan), también existe la posibilidad de que haya cometido una pequeña gran indiscreción.

El periodista de entretenimiento Jeff Sneider también le añadió más leña al fuego: el 6 de enero publicó en X que "le dijeron" que el director Matt Reeves ya había encontrado a su "Harvey Dent".

A pesar de estas "pistas", Warner Bros. no ha confirmado ni negado ninguna información sobre el casting de Sebastian Stan. Tampoco el actor ni el director Matt Reeves han hecho publicaciones al respecto o dado declaraciones.

También existe el rumor de que Scarlett Johansson podría interpretar a "Gilda Dent", la esposa de "Harvey Dent". De igual manera, no hay ninguna confirmación.