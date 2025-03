¡Mel Gibson confirmó el rodaje de la secuela de La Pasión de Cristo!

Hace dos décadas, el director Mel Gibson nos sorprendio con una película que no solo cautivó al público, sino que también dejó una huella profunda en la cultura popular. La Pasión de Cristo fue un filme que abordó la historia de Jesucristo desde un ángulo más humano, alejándose del enfoque celestial tradicional. A través de su visión, el director logró capturar la crueldad de la humanidad y las misteriosas acciones del diablo, lo que convirtió a la película en un fenómeno religioso y cultural. Aunque la película se consolidó como un ícono dentro de la comunidad católica, también trascendió más allá de lo religioso, convirtiéndose en una pieza clave de la historia del cine.

¿Qué sigue después de la Ascensión de Cristo?

El mundo del cine se sorprendió al enterarse de que Mel Gibson comenzaría a trabajar en la secuela de La Pasión de Cristo. Muchos se preguntan: ¿qué sucede después de que Jesús asciende al reino de los cielos?

Según Manuela Cacciamani, consejera delegada de los estudios romanos Cinecittà, el director ha solicitado varias locaciones en Italia para filmar la nueva entrega. Esto sugiere que la trama podría llevar a Jesús hacia lugares tan oscuros como las costas del infierno, explorando territorios inexplorados en la narrativa bíblica.

Gibson sabe que este proyecto será un reto único. En sus declaraciones, el director mencionó que la película no seguirá una narrativa lineal. “Es un tripi de ácido, no es lineal, es muy ambiciosa y no sé si lo puedo lograr…", afirmó, lo que indica que la nueva entrega será más experimental y audaz en términos narrativos.

¿De qué trata la secuela de La Pasión de Cristo?

La secuela se adentrará en territorios nunca antes vistos en la primera película, comenzando con la caída de los ángeles y concluyendo con la muerte de los últimos apóstoles. A lo largo de este viaje, la película incorporará elementos fantásticos que, aunque no caerán en la sátira, añadirán un componente visualmente impactante y emotivamente poderoso. Esta decisión no solo busca hacer la narrativa más llamativa, sino también profundizar en la lucha eterna entre el bien y el mal.

La inteligencia artificial en la secuela de La Pasión de Cristo

Para darle mayor autenticidad al proyecto, Mel Gibson ha anunciado que utilizará inteligencia artificial para incluir diálogos en hebreo y latín, lo que dotará de una mayor credibilidad histórica a la película. Incluso, el director planea representar al diablo de manera más realista, creando una figura demoníaca más tangible y aterradora para el público. Este enfoque no solo dará una nueva dimensión al filme, sino que también abre la puerta a una nueva era en la utilización de la tecnología en la cinematografía.

Sin duda, la nueva Pasión de Cristo mantendrá los elementos bíblicos que definieron a la primera película, pero a través de una visión más ambiciosa y compleja. El filme no solo explorará la vida y los sacrificios de Jesús, sino que también profundizará en la lucha constante entre el bien y el mal, enfrentando fuerzas oscuras con la luz divina.