Se revela primer vistazo de Kirsten Dunst como Alex en la secuela de MINECRAFT y se confirma el nombre de la película

Sin duda alguna el videojuego de Minecraft es uno de los más famosos a nivel mundial, es por eso que “Minecraft: La Película” fue una de las mejores apuestas de Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures y Mojang Studios pues fue una cinta muy exitosa, tanto que habrá una secuela, la cuál se estrenará el siguiente año en donde ya se han revelado las primeras imágenes de la actriz Kirsten Dunst como Alex.

Primer vistazo de Kirsten Dunst como Alex en la secuela de MINECRAFT

Durante el Minecraft Live, Mojang Studios reveló detalles de la nueva película del icónico videojuego la cuál tendrá como nombre “Minecraft Movie Squared" y en donde se pudo ver el primer vistazo de Kirsten Dunst como Alex en donde se le vió luciendo un suéter tejido, con una trenza como peinado y una gran sonrisa. La integración de la actriz al reparto fue dada a conocer en marzo de 2026 y actualmente la película se encuentra en producción, sin embargo la revelación de estas primeras imágenes han causado gran emoción en los fans de la cinta, la primera entrega, el video juego y por su puesto en todos los seguidores de la actriz, quién es conocida por haber interpretado a Mary Jane Watson en la trilogía original de Spider-Man dirigida por Sam Raimi. En este primer vistazo también vemos a Matt Berry, actor y comediante que podrían volver en la secuela.

¿Cuándo se estrenará “Minecraft Movie Squared"?

La secuela de Minecraft, la cual lleva por nombre “Minecraft Movie Squared" se estrenará el próximo 23 de julio de 2027 y abordará la expansión de los protagonistas por el Mundo Superior, además de que enfrentarán nuevas criaturas, tendrán que resolver biomas inexplorados y lucharán contra nuevos personajes.

¿Quién es Kirsten Dunst?

Kirsten Dunst es una reconocida actriz, modelo, cantante y productora de cine estadounidense. Ha participado en producciones; desde infantiles hasta culto. Algunas de las películas más conocidas en las que ha formado parte del reparto se encuentran la Trilogía de Spider-Man (2002-2007), Triunfos robados / A por todas (2000), Jumanji (1995), El poder del perro (2021), Las vírgenes suicidas (1999), Melancolía (2011), Muertas de risa (1999), por mencionar algunas.