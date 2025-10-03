¿Kirsten Dunst se apunta a un ‘Spider-Man 4’?: quiere explorar a Peter Parker y MJ como padres

Los fans del sorprendente Hombre Araña no podrían estar más emocionados. Después de años de rumores y sueños de fans sobre un posible Spider-Man 4 con Tobey Maguire, la conversación volvió a encenderse gracias a las declaraciones que hizo Kirsten Dunst en un podcast llamado “The Supes Show”. Así es, la actriz que interpretó a Mary Jane Watson en la trilogía de Sam Raimi reveló que estaría dispuesta a regresar para una cinta donde Peter Parker y MJ exploren juntos una nueva faceta: la de ser padres.

En entrevista, Dunst comentó: “Eso estaría genial, ¿no? No sé si los fans estén interesados, pero siento que sería una película interesante”.

Kirsten Dunst abierta a un regreso como MJ

Respondiendo a la interrogante de Kristen: ¡Por su puesto, los fans estarían muy interesados! La idea de ver a estos actores volver a explorar sus personajes de las cintas de Spider-Man es algo que por sí solo ya pone la piel de gallina. Pensar en que Dunst está dispuesta y además interesada en regresar como MJ y explorar esta nueva faceta de los personajes, en definitiva vuela la mente.

El planteamiento que le hizo el anfitrión del podcast no surge de la nada. Hace poco, el guionista y productor Matson Tomlin (The Batman, Game of Thrones) dijo que su “película soñada” sería un Spider-Man 4 que explorara el equilibrio entre la responsabilidad de la paternidad y la doble vida como superhéroe. Este fue el motivo por el que la actriz se animó a expresarse interesada en ese proyecto, aunque con algunas reservas.

La paternidad de Peter Parker y Mary Jane

Para Tomlin, hay un terreno narrativo enorme: ¿Cómo enfrenta Peter Parker los peligros del día a día cuando ya no solo protege a Nueva York, sino también a su familia? ¿Qué papel tendría MJ como madre en medio del caos del universo arácnido? Algunos cómics ya exploran esta temática, pero verlo en la pantalla grande con los personajes que nos robaron el corazón hace años, nos volaría la mente a todos.

¿Qué tan posible sería ver este proyecto?

La verdad es que por el momento no hay nada confirmado, ni indicaciones que de que esto sea una posibilidad, al menos, a corto plazo. Eso no quita que el entusiasmo de Dunst y la nostalgia por la trilogía original mantienen viva la especulación. Por si fuera poco, el cameo de Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home demostró que los fans siguen queriendo más de esta versión del personaje.

¿Te gustaría ver esta cuarta película con Tobey Maguire y Kirsten Dunst dando vida a un Peter y una MJ enfrentando la paternidad?

También te puede interesar: Tito Fuentes de Molotov muestra las secuelas en su rostro tras intervenciones quirúrgicas

