Estrella de American Pie abre página azul en medio del divorcio

La estrella de American Pie, Shannon Elizabeth dio a conocer que abrirá su página de su página azul, sin embargo, lo que llama la atención es que lo hace en medio de su divorcio con Simon Borchert, con quien de acuerdo fuentes cercanas a la actriz, ella le habría solicitado de manera directa y discreta su separación apenas en esta tercera semana del mes de abril.

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Shannon Elizabeth le dio vida a la primera “novia” de Jim en American Pie; la actriz dio a conocer a medios locales que, su decisión de subir contenido a la página azul, se debe en gran medida porque su intención es conectar más con sus seguidores y mostrar algo nuevo y diferente de su vida.

¿Quién es Shannon Elizabeth?

Shannon Elizabeth nació el 7 de septiembre de 1976, y desde muy temprana edad cuando sus padres decidieron inscribirla a actividades extraescolares y fue así como formó parte del consejo juvenil, además también practicó tap, ballet, estuvo en el equipo de animadoras y jugó voleibol.

Shannon fue la elegida para participar y protagonizar un video de banda local, y es de acuerdo con el productor, la entonces estudiante contaba con algunas cualidades que era necesarias para convertirse en modelo, y fue así como convenció a sus padres para que le permitieran ir a New York. En 1991 fue contratada de manera oficial por una agencia, la cual hizo que viajara por varios países como: Italia, Japón, Francia entre otros.

Películas y series de Shannon Elizabeth

Ya con una carrera iniciada, la modelo pudo participar en series de televisión como: My Generation, USA High, Blade Squad, Step By Generation, Pacific Blue y Hang Time. Pero su mejor año se dio en 1999 cuando participó en American Pie, cuando dio vida a Nadia, una estudiante checa que arriba a tierras estadounidenses en esta historia.

Jack Frost-1997

Seamless-1998

Dish Dogs-1998

American Pie-1999

Scary Movie-2000

Tomcast-2001

Jay y Bob el silencioso contraataca

American Pie 2-2001

14 Fantasmas-2002

Love Actually-2003

Vacaciones en familia-2004

La Maldición-2005

