Estas son las películas de las que se mofarán en Scary Movie 6: Aquí el listado

Una de las películas de comedia más grandes en la historia regresará con una entrega que promete una dosis perfecta de sátira de los estrenos de terror que han causado buenos momentos en la memoria de los espectadores. Y es que Scary Movie ya reveló algunas de las películas a las que le hará parodia. Esto lo confirmó el mismo Marlon Wayans.

Lo Que La Gente Cuenta | Visitantes. [VIDEO] La vida como la conocemos tiene límites que llamamos “naturales”, pero cuando nos enfrentamos a seres cuya naturaleza difiere fuertemente de lo humano, el terror y la incomprensión se apoderan de nosotros. A veces las luces nocturnas pueden advertirnos de una visita inesperada, los que las han visto saben que lo mejor es tratar de evitarlas para salvaguardar su integridad o por lo menos eso es… Lo Que La Gente Cuenta.

Te puede interesar - Aquí las mejores curiosidades de Scary Movie.

¿Qué se sabe hasta el momento de Scary Movie 6?

Aunque ya pasaron unos días desde que se anunció el regreso de esta franquicia, hace unos momentos Marlon Wayans indicó cuáles son las películas que parodiarán en esta nueva entrega. Evidentemente serán productos audiovisuales que impactaron bastante en los años recientes. Por ello, la gente está generando ruido alrededor de un clásico de comedia que combinó su magia con el terror.

Estas son las películas confirmadas en aparecer, según el actor de las primeras películas:

Nope

Heretic

Sinners

Longlegs

Get Out

I Know What You Did Last Summer

Con este adelanto, evidentemente la conversación se hizo presente de manera positiva para esperar lo mejor en esta películas que llegará prácticamente 13 años después de la quinta entrega.

Marlon Wayans says the modern horror movies they’d like to spoof in ‘SCARY MOVIE 6.’



• Nope

• Heretic

• Sinners

• Longlegs

• Get Out

• I Know What You Did Last Summer



(Source: https://t.co/ERHovXPw5z) pic.twitter.com/77WAN6XjMb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 9, 2025

¿Cuándo se estrena Scary Movie 6?

La película está pactada para estrenarse el 12 de junio de 2026. Es decir, a menos de un año de que esta película llegue a la sala de cines, Marlon Wayans trajo un aliciente para todos los que tal vez no estaban seguros de darle oportunidad a este compilado de historias que parecían haber terminado.

¿En qué año se estrenaron las películas de Scary Movie?

La controvertida y aclamada primera parte llegó en el cambio de milenio y la sexta se estrenará 26 años después. Aquí las fechas de estreno de todas las piezas cinematográficas.

Scary Movie 1 - (2000)

(2000) Scary Movie 2 - (2001)

(2001) Scary Movie 3 - (2003)

(2003) Scary Movie 4 - (2006)

(2006) Scary Movie 5 - (2013)

Seguir leyendo - ¿Qué pasó con Marlon Wayans y la secuela de y dónde están las rubias?