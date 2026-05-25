Si te gustó ‘Nadie nos vio partir’, tienes que ver esta conmovedora película que se estrenó en cines de México: de qué trata

La serie Nadie nos vio partir se convirtió en un éxito por la trágica historia que presenta. La producción se volvió tendencia en México gracias a su intensa carga emocional y a la manera en que aborda la pérdida, el dolor y los vínculos familiares. Ahora, una de sus protagonistas estrenó una nueva película con un tono igualmente dramático, lleno de nostalgia y una fuerte reflexión sobre el amor, la vida y el café: Café Chairel.

En esta nueva producción , Tessa Ía interpreta a Katia, una joven artista que deja su pueblo en Tampico para buscar crecimiento profesional, pero también para alejarse de un amor marcado por conflictos y heridas emocionales. Sin embargo, cuando regresa, descubre que las cosas ya no son las mismas.

¿De qué trata “Café Chairel”, la nueva película de Tessa Ía?

La sinopsis oficial de Café Chairel cuenta la historia de Alfonso, un hombre ingenuo que decide abrir una cafetería de especialidad sin conocer realmente el negocio y sin siquiera poder tomar café sin mezclarlo con leche.

Todo cambia cuando aparece Katia, su primera clienta. A través de ella, Alfonso comienza a entender los desafíos de sostener una cafetería y también la complejidad de las emociones humanas. Poco a poco, la amistad entre ambos evoluciona hasta convertirse en una relación mucho más íntima, por lo que él decide contratarla como asistente.

Tessa Ía en Café Chairel.|(ESPECIAL)

Aunque sus personalidades son completamente opuestas, ambos aprenden mutuamente mientras intentan sacar adelante el negocio y sanar heridas personales relacionadas con la pérdida y la ausencia.

En ese sentido, tanto Café Chairel como Nadie nos vio partir giran alrededor de personajes profundamente marcados por el dolor. Ambas producciones exploran la resiliencia humana, la complejidad de los lazos afectivos y la forma en que el sufrimiento transforma la vida de las personas.

¿Quién es Tessa Ía?

Tessa Ía es una actriz y cantante mexicana de 31 años que forma parte de una familia con una larga tradición artística. Su linaje incluye a su abuela, Eva Norvind, y a su madre, Nailea Norvind.

De acuerdo con Vogue, su carrera comenzó en la telenovela Rebelde, aunque posteriormente destacó en producciones como Narcos, Después de Lucía, The Burning Plain y Nadie nos vio partir, según información de IMDb.