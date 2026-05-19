7 razones por las que la película Obsesión es una de las cintas de terror que no puedes perderte, te hará saltar de susto

Obsesión es una película de terror, pero de igual manera tiene un mensaje claro sobre el abuso y la toxicidad, la cual quizás o casis siempre, este tipo de comportamiento no viene con situaciones negativas, sino todo lo contrario, llegan con buenas intenciones, pero con un trasfondo completamente distinto, es por ello que aquí te diremos cuáles son las 7 razones por las que debes ver esta cinta, la cual te aseguramos que te hará saltar más de una vez por los sustos.

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7 razones por las que la película Obsesión es la mejor cinta de terror

¿De qué trata?

En los últimos años se ha hecho popular el tema de la manifestación, ya sea por amor, trabajo, dinero o pareja; bueno, pues en la película Obsesión habla sobre este pensamiento y que, gracias a un deseo por parte de Bear, su vida cambiará de manera drástica, bien lo decían las abuelitas: “Ten cuidado con lo que deseas”.

El enamoramiento de Bear con Nikki

La segunda razón por la que Obsesión es una película que te dejará pensando es por el inicio de la trama, en esta vemos cómo es que Bear quien es un empleado de una tienda de música, está enamorado de su mejor amiga y compañera de trabajo llamada Nikki; hasta aquí todo bien y relativamente normal.

El artefacto mágico que cumple deseos

Bear es un chico muy tímido incapaz de demostrar sus sentimientos, es por ello que decide comprar un artefacto mágico el cual cumple todo tipo de deseos, y aunque en un inicio duda de esto, lo adquiere cegado por el egoísmo y su anhelo de tener a Nikki como más que una amiga.

El deseo

La trama de esta película se centra en el deseo de Bear, quien en un momento ejecuta el poder de su artículo que cumple deseos y desde el momento uno surte efecto, pues vemos un manejo de sombras en la fotografía de la cinta bastante tenebroso, este se enfoca directamente en Nikki quien ya está bajo el hechizo de este producto mágico.

Nikki

Nikki es interpretada por Inde Navarrete quien, aunque no es la protagonista, su actuación es meramente digna de aplaudir, sus movimientos y gesticulaciones hacen que en un momento dado no sepas que hará ya que el rol de su papel es simplemente sorpresivo y puede que te haga brincar o simplemente quedarte con un grito ahogado.

Del amor a la Obsesión

Nikki parece amar a Bear más que a nada en el mundo, sin embargo, en una secuencia se ve que la vida de ambos va normal y como todo inicio de noviazgo, las cosas marchan de la mejor manera, lo terrorífico comienza a suceder cuando la segunda protagonista adquiere una personalidad con lo que comúnmente llamamos en México como: “tóxica” y esto se le suma el toque de terror, el sonido ambiente y las escenas, es una verdadera combinación que hará que te cuestiones si has pasado por algo como esto.

Señales

A pesar de ser una cinta de terror, no cabe duda que no está tan lejos de la realidad y Nikki es un ejemplo viviente de lo que puede llegar a pasar una persona, ya sea en hombre o mujer, todo el mundo no está exento de vivir una experiencia de esta manera, de hecho, este personaje muestra el proceso de lo que parece ser una relación tóxica y Bear tiene momentos clave en los que pudo haber puesto un alto o bien buscar ayuda, pero debido al argumento de su novia, lo dejó pasar por algo y hace que la cinta se vuelva interesante desde los primeros minutos del inicio.

