Esta la sinopsis OFICIAL de Spider-Man Beyond The Spider-Verse, revelada en la CinemaCon 2026

Spider-Man Beyond The Spider-Verse es uno de los próximos estrenos animados de Sony Pictures que más anticipación han causado en la audiencia, sobre todo en aquellos quienes hemos seguido la historia de Miles Morales desde Spider-Man: Into the Spider-Verse, estrenada en el ya muy lejano 2018. Esta entrega sufrió retrasos importantes, sobre todo después de la huelga del Sindicato de Actores en el 2023.

La película originalmente estaba mapeada para estrenarse el 29 marzo del 2024, teniendo un retraso de 3 años en total. Pero ahora parece que todos podemos ver la luz al final del túnel, pues estamos mucho más cerca de disfrutar la cinta en la pantalla grande. Y es que después del primer día de la CinemaCon 2026 se revelaron nuevas imágenes y por supuesto la sinopsis oficial de la tercera entrega de Sony:

"Miles Morales regresa para el capítulo final de la saga ganadora del Oscar: Spider-Verse de Sony Pictures Animation, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Perseguido por la Sociedad Arácnida de Miguel O'Hara y traicionado por sus amigos, Miles se encuentra en los rincones más oscuros del Spider-Verse en busca de una forma de regresar a casa.

Consciente de que su familia no solo ha sido fracturada, sino también puesta en peligro por su llamado como héroe, Miles se enfrenta a una carrera contra el tiempo para viajar a través de los confines más salvajes del tiempo y el espacio, y luchar por todo aquello que más ama... y lograr reunirlo de nuevo.".

¡Tenemos nuevas imágenes oficiales de Spiderman: Beyond The Spiderverse! 👀 ¿Están listos para ver el desenlace de esta increíble historia? 🕷 pic.twitter.com/BG0euAYdua — Azteca 7 (@AztecaSiete) April 14, 2026

¿Cuál es la fecha de estreno de Spider-Man Beyond The Spider-Verse?

La tercera entrega de Miles Morales, Spider-Man Beyond The Spider-Verse, ya está pactada oficialmente por Sony Pictures para el 18 de junio del 2027. Esta película está confirmada como la última entrega del arácnido, concluyendo con la historia que inició en Into the Spider-Verse.