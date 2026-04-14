Spider-Man: Beyond The Spider-Verse revela NUEVAS imágenes sobre su trama y el regreso de varios personajes

Sí, es una de las películas animadas más esperadas desde hace años y ha sufrido de varios retrasos lo cuál ha generado un mar de incertidumbres pero tampoco podemos negar que también se ha mostrado como una de las más ambiciosas de los últimos años, pues Spider-Man: Beyond The Spider-Verse se ha hecho de un legado con las primeras dos entregas.

Este lunes en la CinemaCon 2026, además de que se revelaron nuevas imágenes, pudimos tener un poco más de la trama; donde como recordarás, dos versiones de Miles habían quedado frente a frente (incluso fueron un meme); y de acuerdo con los nuevos adelantos, Miles estará pasando por su arco de héroe.

¿Qué adelantos hubo de Spider-Man: Beyond The Spider-Verse?

Además de retomar la historia de el enfrentamiento de Miles con su versión de otro universo, se puede esperar que la historia muestre un arco bastante emotivo el cuál ayude a este Spider-Man a llegar a su versión de héroe, pues en las imágenes reveladas hemos podido ver un encuentro con su papá así como con la versión "buena" que siempre tuvo de su tío.

Pero si algo quedó claro desde la segunda entrega de 2023 es que Miles Morales no tendrá una historia fácil, pues tanto los problemas que enfrentó con Spider-Gwen e incluso Spider-Man 2099 de Miguel O'Hara se sumarán al peligro de que los multiversos colisionen gracias a Kingpin, quien también estará de regreso para esta entrega.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Beyond The Spider-Verse?

Esperando que todo marche bien con el equipo de Sony Picrures Animation, la tercera entrega del Spider-Verse animado estaría llegando a cines del mundo el próximo 18 de junio del 2027; donde tras cuatro años podremos tener el desenlace de una de las historias más interesantes e incluso innovadoras de Spider-Man pues además de la gran historia de la que hemos sido testigos, este estudio de animación se ha hecho de grandes elogios gracias a su animación.