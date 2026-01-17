SONIC 4: ¿Jim Carrey será parte de la nueva película? Esto dijo el actor

Después de algunos rumores sobre el término de la carrera actoral de Jim Carrey , el reconocido comediante, escritor y actor aclaró que lo único que se dió fue un pequeño descanso, pero no piensa dejar la actuación e incluso habló sobre un posible papel en la cinta Sonic 4.

¿Jim Carrey será parte de la película Sonic 4?

La cuarta entrega de Sonic 4 , película inspirada en el icónico videojuego del mismo nombre que tiene como protagonista al fabuloso erizo azul supersónico que corre a una velocidad extrema y quién busca combatir los planes del villano Robotnik se estrenará el 19 de marzo de 2027 en Estados Unidos.

Recientemente se volvió viral el rumor sobre si Jim Carrey participaría en la cuarta entrega de Sonic. El reconocido actor dijo que está interesado y dispuesto a darle vida al villano de la historia; Robotnik , ya que es un personaje en constante evolución lo que a él le encanta. Dejó en claro que a él le gustan los retos y al interpretar a este personaje definitivamente tendría que enfrentarse a varios.

Carrey dijo que el proyecto le gusta, así que si le ofrecen propuestas interesantes se sumará al proyecto ya que le encanta trabajar con todo el equipo además de que suele rechazar algo solo cuando algo realmente no le gusta. Jim Carrey formó parte de la tercera entrega de la cinta en 2024 interpretando al Dr. Robotnik, trabajo con el que conquistó a muchos de sus fans, mismos que tienen grandes expectativas sobre lo que podrían ver en pantalla grande en la próxima película de Sonic en 2027.

¿En qué proyectos ha participado Jim Carrey?

Jim Carrey ha sobresalido en el mundo del cine gracias a grandes cintas, pues ha interpretado a personajes emblemáticos en películas como La Máscara, El Show de Truman, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, Mentiroso, Mentiroso, Todopoderoso, ¡Sí Señor!, entre otras. Es acreedor de siete Globos de Oro , lo que lo ha consolidado como una de las figuras actorales más importantes en la industria cinematográfica.