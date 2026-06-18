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Jim Carrey, actor candiense, sobre los sentimientos: "Se puede olvidar lo que pasó, pero no cómo se sintió"
Uno de los actores más importantes del séptimo arte reflexionó sobre el poder de las emociones y los sentimientos en las personas.
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SONIC 4: ¿Jim Carrey será parte de la nueva película? Esto dijo el actor
Todo parece indicar que el regreso de Jim Carrey a la pantalla grande está cada vez más cerca, pues aquí te contamos qué fue lo que dijo el reconocido actor sobre un posible papel que puede interpretar.
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¿Qué pasó con... Jim Carrey? Esto sabemos de él actualmente
¿Cuál será el secreto de la juventud de Jim Carrey que su rostro sigue viéndose igual? Ve las fotos de cómo ha cambiado.
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