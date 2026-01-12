El inesperado chiste que incomodó a Leonardo DiCaprio en los Globos de Oro 2026

Leonardo DiCaprio pasó un momento incómodo y vergonzoso durante l a ceremonia de los Globos de Oro 2026 . Durante uno de los monólogos de apertura del evento, la comediante Nikki Glaser lanzó una broma pesada hacia el actor sobre un tema polémico en Hollywood: su relación amorosa.

Mientras Glaser estaba arriba del escenario, no dudó en hablar sobre la tendencia que tiene el actor y productor de cine estadounidense de salir con chicas mucho más jóvenes que él.

“Qué carrera has tenido. Un número incontable de actuaciones icónicas. Trabajaste con todos los grandes directores, ganaste tres Globos de Oro y un Oscar. Y lo más impresionante es que pudiste conseguir todo eso antes de que tu novia cumpla los 30 años, es una locura”, dijo Nikki.

La broma de la presentadora, Nikki Glaser, al actor Leonardo DiCaprio, sobre la edad de sus novias: "Menuda carrera has tenido. O sea, innumerables actuaciones icónicas, has trabajado con todos los grandes directores. Has ganado tres Globos de Oro y un Óscar... Y lo más… pic.twitter.com/sFsvRvJPuK — Rísbel Magazine (@RisbelMag) January 12, 2026

El actor de “Titanic” se mostró visiblemente incómodo, pero intentó sonreír y responder con algunas señas hacia la cámara, demostrando que no le molestaba en absoluto.

Por si fuera poco, la presentadora continuó diciendo que se sintió fatal por lanzar ese chiste “barato”, pero cuestionó al actor sobre cómo nadie sabe nada de su vida privada. “No hay nada más. Ábrete un poco”, bromeó.

¿Quién es la novia de Leonardo DiCaprio que es 20 años menor que él?

La novia actual de Leonardo DiCaprio es la modelo italiana Vittoria Ceretti. Ambos comenzaron a salir en agosto de 2023 y, según People, la relación amorosa generó asombro por la diferencia de edades: él tiene 51 años y ella 27.

Vittoria Ceretti y Leonardo DiCaprio están saliendo desde 2023.|(Instagram @vittoria / Globos de Oro)

Se sabe que Ceretti es amiga de la también modelo Gigi Hadid, expareja de DiCaprio. Ha aparecido en portadas de varias revistas de moda internacionales y ha protagonizado campañas publicitarias para distintas marcas. Además, estuvo casada con el DJ Matteo Milleri de 2020 a 2022.

Algo que llamó la atención de los fans es que DiCaprio no asistió a la gala de los Globos de Oro 2026 junto a su pareja, lo que generó intriga sobre el estado de su relación con la modelo, pues él obtuvo una nominación a Mejor Interpretación Masculina por la película Una batalla tras otra.