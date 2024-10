¡Spider-Man 4 confirmada! Tom Holland empezará rodaje en 2025

Tras varios meses de duda, donde algunas figuras importantes de Marvel Studios daban largas sobre una cuarta película del Spider-Man de Tom Holland, por fin hay buenas noticias y un panorama más claro sobre una nueva entrega del superhéroe.

Tom Holland dio la buena noticia durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, dejando claro que “está en marcha” la secuela de Spider-Man: No Way Home es todo un hecho. “El próximo verano empezamos a rodar”, dijo Holland. “Todo está listo para empezar. Ya casi lo tenemos. Es superemocionante; no puedo esperar”.

¿De qué tratará Spider-Man 4?

Como se había mencionado, Tom Holland es el primero que confirma que la cuarta entrega de Spider-Man será una realidad, por lo que no se ha revelado nada sobre la trama o sobre los personajes que aparecerán en la cinta. Sin embargo, hay que recordar que Spider-Man: No Way How dejó abiertas varias puertas, entre ellas, saber más del multiverso, más específicamente del spider-verse. Incluso Holland se ha expresado emocionado por esta posibilidad, “Si tuviera la suerte de traer de alguna manera a Miles Morales a mi universo de Spider-Man y al UCM, me encantaría hacer por un chico joven lo que Robert Downey Jr. hizo por mí", dijo.

Sin embargo, todo es mera especulación, pues aunque los fans deseen ver más sobre el spider-verse aún es posible que la historia tome algún otro giro. Lo que significa que solo queda esperar a una confirmación oficial por parte de Marvel Studios. Algo que sí sabemos (y aquí hacemos alerta de Spoiler) es que seguramente descubriremos que pasó con Peter Parker al borrarse de la memoria del mundo entero, incluso de la de sus seres queridos, pues, así termino la última película.

Todo puede pasar en esta nueva entrega del superhéroe y seguramente, Marvel guardará muy bien el secreto como lo hizo con la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, así que todo es posible.

