El misterio del Asesino del Zodiaco, ¿50 años después se revela su identidad?

A lo largo de la historia, los asesinos seriales han cautivado nuestra imaginación y horripilado a la sociedad. Figuras como Jack el Destripador y el Asesino del Zodiaco se han convertido en símbolos de la oscuridad humana, dejando tras de sí un rastro de terror y un sinfín de interrogantes.

El caso del Asesino del Zodiaco, uno de los más famosos y complejos de la criminología, ha vuelto a acaparar titulares tras 54 años de silencio. Este enigmático asesino aterrorizó la Bahía de San Francisco a finales de los años 60, dejando un saldo de al menos cinco víctimas confirmadas y una serie de mensajes cifrados en cartas que han desconcertado a expertos y aficionados por igual.

Nuevas evidencias han surgido recientemente, reavivando la esperanza de resolver este antiguo misterio. Estas revelaciones han llevado a los investigadores a reabrir el caso y a explorar nuevas teorías sobre la identidad del asesino.

Pero, ¿quién era realmente el Asesino del Zodiaco? Su modus operandi era tan peculiar como aterrador: ataques nocturnos, víctimas seleccionadas al azar, y una obsesión por comunicarse con la policía y los medios a través de cartas y criptogramas. A pesar de las numerosas investigaciones y pistas, su identidad ha permanecido en el anonimato, convirtiéndolo en una de las mayores incógnitas de la criminología.

¿Qué decían las cartas enviadas por el Asesino del Zodiaco?

Una de las características del caso del Asesino del Zodiaco es que en cada escena del crimen estaba rodeada de mensajes cifrados, que mantenían desconcertada a la policía y generó gran atención mediática. El 1 de agosto de 1969, tres cartas escritas por el Asesino del Zodiaco llegaron a el San Francisco Chronicle, en ellas se reconocían tres crímenes e incluía un criptograma de 340 caracteres que se esperaba revelara su identidad, el código fue resuelto por tres descifradores de códigos aficionados de Estados Unidos, Bélgica y Australia.

Lo que se descifró en uno de los criptogramas fue el siguiente mensaje:

“Espero que se esté divirtiendo mucho tratando de atraparme. No le tengo miedo a la cámara de gas porque me enviará al paraíso mucho antes porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí”, en donde no se logra descubrir la identidad del asesino.

¿Quiénes fueron las víctimas del asesino del Zodiaco?

La serie de sus asesinatos comenzó en 1968. Betty Lou Jensen y David Faraday fueron las primeras víctimas en morir en manos del Asesino del Zodiaco. La pareja de preparatoria había salido a su primera cita y al estacionar su carro, él los encontró y disparó sin piedad. David Faraday tenía un tiro en la cabeza; Betty Lou tenía 5 impactos en la espalda, señalan que la hirió mientras trataba de escapar.

Cecilia Shepard y Bryan Hartnell también están en la lista de víctimas. Estos estudiantes de la universidad Pacific Union, fueron sorprendidos por el Asesino del Zodiaco cuando se les acercó con una pistola diciéndoles que era un delincuente que acababa de salir de prisión. Luego le ordenó a Cecilia atar a Bryan, pero no le gustó como lo había amarrado, entonces los apuñaló en repetidas ocasiones. Bryan sobrevivió al ataque, pero Cecilia Shepard murió dos días después.

Uno de los crímenes más aterradores fue el de Darlene Ferrin, una camarera de un restaurante italiano, que se sentía observada por alguien y la perseguía desde hace tiempo. La chica dio una fiesta en su casa e invitó a varios amigos, familiares y algunos vecinos. Sin embargo, notó que había un hombre desconocido; era alto, corpulento, cabello rizado, con gafas, bien vestido y no dejaba de observarla, mientras permanecía sentado en una esquina sin hablar con nadie. Aquel comportamiento tan extraño la puso bastante intranquila, hasta el punto de aterrorizarla. No habló con nadie durante toda la noche, no comía, no sonreía y evitó cualquier contacto con su familia para no ponerla en riesgo. Nadie supo jamás la identidad de ese misterioso invitado.

Tras este incidente pasó la tragedia… aquel desconocido al que tanto miedo le tenía Darlene, insistía en hablar con ella. Incluso una testigo confirmó haberla visto hablar con un hombre corpulento en el estacionamiento del restaurante donde trabajaba. Horas más tarde Darlene recibió una llamada, la conversación fue breve pero encargó a su hija con la niñera y salió en busca de su amigo Michael Mageau. Minutos después de recoger a Mike e iniciar el camino, se percataron que un vehículo los iba persiguiendo a toda velocidad. El asesino estaba en busca de una nueva víctima e iba por Darlene. En unos segundos el coche les cortó el paso y el desconocido descendió del vehículo y con una linterna en mano se acercó a la pareja.

El Asesino del Zodiaco disparó su pistola nueve veces, de las cuales dos impactaron en Mike y las otras siete en Darlene y dio dos tiros más para rematarla. Pero no todo estaba perdido, Mike pudo reconocer al homicida: el misterioso y muy perturbador hombre de la fiesta.

El Asesino del Zodiaco y su relación con Gary Francis Poste

Gary Francis Poste un veterano de la Fuerza Aérea estadounidense es, hasta el momento, el principal sospechoso de ser el Asesino del Zodiaco. “The Case Breakers”, un equipo dedicado a investigar casos sin resolver, informó que Poste había sido incluido como el principal sospechoso del FBI en 2016, ya que la agencia tiene una muestra de ADN “parcial” que lo vincula con los crímenes.

Se encontraron fotos que mostraban múltiples cicatrices en la frente que coinciden con las de un retrato robot del famoso asesino en un boceto policial. Como veterano de la Fuerza Aérea estaba siendo tratado en el hospital de la Base de la Fuerza Aérea March, a sólo 15 minutos de la escena del crimen.

Fue gracias a dos sobrevivientes que se pudo obtener más información de él. Era blanco, corpulento de pelo castaño y rizado, además tenía conocimiento de lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia, sin embargo no se ha podido concluir que Francis Poste se tratara de la misma persona que el Asesino del Zodiaco.

A la fecha, este misterioso caso no ha sido resuelto. Su investigación sigue abierta y aunque se han incluido a varios sospechosos, se sigue sin tener un responsable de tan atroces crímenes.

Otro de los nombres que ha sido vinculado con la identidad del Asesino del Zodiaco es Arthur Leigh Allen, quien tenía antecedentes penales y se demostró que tenía conexiones cercanas a los lugares en donde sucedieron los crímenes, sin embargo nunca se encontró evidencia que apuntara directamente a él.