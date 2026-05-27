Spider-Man: Brand New Day adelanta su estreno y llegará antes a los cines

La esperada película de Spider-Man: Brand New Day oficialmente llegará antes a los cines. Al menos así será en España, lugar donde Sony decidió adelantar la nueva aventura del Hombre Araña, interpretado por Tom Holland, para el 29 de julio de 2026. La noticia de inmediato emocionó a miles de fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), mientras que a otros los hizo especular si habrá nuevas actualizaciones para el resto de países.

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¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day?

Por el momento, solo se actualizó la fecha en España para el próximo 29 de julio de 2026, lo cual significa que en dicho país llegará dos días antes de la fecha inicialmente prevista. Mientras tanto, en México y gran parte de Latinoamérica, se reveló que la película continúa programada para el 30 de julio de 2026.

The world has forgotten Peter Parker, but he hasn’t forgotten them. #SpiderManBrandNewDay - in theatres July 31. pic.twitter.com/k9KuY7G16q — Spider-Man (@SpiderMan) May 14, 2026

¿Qué veremos en la nueva película de Spider-Man?

Recordemos que esta entrega del superhéroes podría ser una de las más esperadas, pues nos mostrará una nueva etapa para Peter Parker, quien ahora vive completamente solo después de borrar su existencia de la memoria de todos en la entrega anterior, Spider-Man: No Way Home de 2021. Se ha confirmado que esta nueva cinta está inspirada en el famoso cómic que lleva el mismo nombre de la película y explorará una faceta mucho más adulta del personaje.

¿También Marvel y Sony podrían adelantar el estreno en México?

Aunque por el momento México mantiene oficialmente su estreno para el 30 de julio, muchos fans comenzaron a especular sobre una posible función anticipada o incluso un adelanto similar al de España. No hay nada confirmado, pero no es una idea del todo descabellada. Recordemos que en otras ocasiones se han organizado premieres nocturnas, preventas especiales y funciones antes del estreno oficial. Solo queda esperar a ver si Sony confirma cambios próximamente en nuestro país y el resto de Latinoamérica.