“Spider-Man: Brand New Day": “MJ” estrena novio y no es “Peter Parker”, ¿quién es el nuevo personaje que apareció en el trailer oficial?

Este 18 de marzo se estrenó el primer trailer oficial de "Spider-Man: Brand New Day" y, si bien estamos muy emocionados por tener un vistazo de la próxima aventura del arácnido, tenemos que admitir que la vida no luce muy feliz para "Peter Parker". Vemos que el personaje de Tom Holland se encuentra prácticamente solo en el mundo y "MJ", a quien admira desde la distancia, tiene un nuevo novio.

A continuación te decimos quién podría ser este nuevo personaje que aparece por un par de segundos en el trailer de "Spider-Man: Brand New Day". Podría tratarse de alguien muy odiado en los cómics.

Quién es el novio de "MJ" en "Spider-Man: Brand New Day"

Lo primero que vemos en el trailer oficial de "Spider-Man: Brand New Day" es que "Peter Parker" se la pasa "stalkeando" a quienes alguna vez estuvieron entre sus personas más cercanas: "Ned" (Jacob Batalon) y "MJ" (Zendaya). Recordemos que ellos, al igual que el resto del mundo, no recuerdan la identidad de "Peter" debido a un hechizo de "Dr. Strange" (Benedict Cumberbatch) para salvar el multiverso.

En el trailer, el arácnido no puede evitar sentirse mal al ver que "MJ" parece ser muy feliz sin él en su vida. Acaba de entrar a estudiar a MIT y, en una fiesta, vemos que tiene nuevo novio.

Según el sitio web especializado ComicBook.com, es probable que el novio de "MJ" sea un personaje traído de los cómics. Incluso podría tratarse de "Paul", uno de los personajes más odiados en las historias impresas de "Spider-Man".

El personaje de "Paul" existe en los cómics desde 2022 y es ampliamente odiado por los fans no por tratarse de un villano, sino porque su presencia se siente más como un recurso para mantener alejados a "Peter" y "Mary Jane", indica el sitio especializado. Es presentado como una pareja estable para ella, tienen una vida feliz con hijos, muy parecido a lo que los fans querían para el protagonista.

El odio hacia "Paul" se ha vuelto tan conocido que el personaje podría ser llevado a la pantalla grande. Sería un obstáculo importante entre "Peter" y "MJ" si ella en algún momento recuerda quién es él.

No obstante, es importante recordar que "MJ" es un personaje original creado para el MCU, no se trata de "Mary Jane Watson" aunque ha sido el principal interés romántico de "Peter" en su trilogía y su nombre sí es una referencia directa al icónico personaje de pelo rojo.

