El antihéroe de DC Comics que conquistó a Stan Lee, el creador de Marvel

Aunque Stan Lee fue el genio de Marvel y el responsable de algunos de los superhéroes más icónicos de la historia, eso no significaba que no apreciara el trabajo de la competencia. En varias entrevistas, el legendario creador de cómics reveló que su personaje favorito de DC Comics. Diferente a lo que podría uno pensar, no se trata de Superman, Batman o La Mujer Maravilla, sino de Lobo, el cazarrecompensas intergaláctico conocido por su humor negro, su actitud irreverente y su naturaleza ultra violenta.

¿Quién es “Lobo” el personaje de DC favorito de Stan Lee?

Lobo debutó en “The Omega Man #3” en 1983 y rápidamente se convirtió en un antihéroe de culto dentro del universo de DC. Su personalidad sarcástica y su brutalidad lo hacían destacar entre los héroes tradicionales, lo que podría haber sido lo que atrajo a Stan Lee. Después de todo, Marvel también tenía personajes con un estilo irreverente, como Deadpool y Wolverine, quienes comparten ciertas similitudes con Lobo.

DC Announces 'Superman vs. Lobo' by Tim Seeley, Sarah Beattie and Mirka Andolfo! https://t.co/tACHxpRJh0 pic.twitter.com/paVdivUymS — clark bull (@drinkpinkink) May 24, 2021

Jason Momoa le dará vida a Lobo en el DCI

Se ha confirmado que Jason Momoa le dará vida a Lobo en la nueva película de “Supergirl: Woman of Tomorrow”, la cual marcará el reinicio del universo DC bajo la dirección creativa de James Gunn y Peter Safran. En una entrevista, él, también intérprete de Aquaman, confesó sentirse nervioso por dar vida al personaje que alguna vez amó Stan Lee.

La elección de Stan Lee demuestra su amor por los cómics en general, sin importar la editorial. A pesar de haber dedicado su vida entera a Marvel y sus personajes, siempre valoró la creatividad y los personajes bien construidos, incluso si venían de la competencia.

También te puede interesar: Todo lo que sabemos sobre “Jurassic World Rebirth”