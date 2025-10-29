Siete cómics de Star Wars que expanden la galaxia más allá de las películas

Cuando la primera película de Star Wars se estrenó en 1977, el mundo no sabía que estaba por conocer uno de los universos ficticios más grandes y queridos de la historia geek. Fue así como lo que empezó como una saga cinematográfica se ha convertido en todo un fenómeno cultural que abarca series, novelas, videojuegos y cómics.

El otro lado de la galaxia: Star Wars y el mundo de los cómics

Entre todos esos formatos, los cómics han logrado jugar un papel fundamental dentro de la expansión de su universo. A través de ellos, los fans han podido conocer los orígenes de personajes icónicos, eventos nunca vistos en pantalla y conflictos que moldearon a la galaxia y sus personajes. Desde las primeras publicaciones de Marvel en los años 70 hasta las nuevas sagas del canon moderno, las historietas de Star Wars son el puente entre las películas y los secretos del universo creado por George Lucas.

Canon vs. Leyendas: dos caminos, una misma galaxia

Antes de recomendarte los cómics que te harán comprender mejor el vasto universo de Star Wars, primero hay que tener muy en claro que, tras la compra de Lucasfilm por Disney en 2012, el universo de Star Wars se dividió en dos grandes líneas narrativas:



Canon actual (desde 2015): Incluye todo el material publicado bajo la supervisión directa de Lucasfilm y Marvel.

Incluye todo el material publicado bajo la supervisión directa de Lucasfilm y Marvel. Leyendas (Legends): Historias anteriores a 2015, principalmente editadas por Dark Horse Comics. Aunque ya no forman parte del canon oficial, siguen siendo amadas por los fans.

Los siete cómics esenciales de Star Wars

Ahora sí, esta lista combina lo mejor de ambos mundos, con títulos que expanden la historia de la saga sin perder su esencia.

1. Star Wars (2015-2019)

Guion: Jason Aaron / Dibujo: John Cassaday

La serie principal del canon moderno. Retoma los eventos inmediatamente después de Una nueva esperanza, mostrando cómo Luke, Leia y Han lidian con la victoria sobre el Imperio mientras descubren los secretos del pasado Jedi.

2. Darth Vader (2015-2016)

Guion: Kieron Gillen / Dibujo: Salvador Larroca

Un vistazo profundo al Señor Oscuro tras la destrucción de la Estrella de la Muerte. Este cómic explora la psicología de Vader, su lucha interna y su relación con el Emperador.

3. Doctora Aphra (2016-2022)

Guion: Kieron Gillen, Simon Spurrier

Este cómic lo tiene todo: una arqueóloga sin escrúpulos, droides asesinos y un sinfín de aventuras galácticas. Aphra se convirtió en uno de los personajes más queridos del canon moderno por su mezcla de humor, caos y tragedia.

4. Star Wars: The High Republic (2021 - presente)

Guion: Cavan Scott

Ambientada siglos antes de la saga Skywalker, esta serie explora la edad dorada de los Jedi. Con nuevas órdenes, villanos inéditos y un tono épico, es una de las apuestas más ambiciosas.

5. Star Wars: Imperio Oscuro (1991-1992)

Guion: Tom Veitch / Dibujo: Cam Kennedy

Una de las grandes joyas de la era Legends. Ambientada después del Episodio VI, narra el regreso del Emperador Palpatine y la tentación del Lado Oscuro sobre Luke Skywalker. Oscura, mística y con arte deslumbrante.

6. Star Wars: Relatos Jedi (1993-1998)

Guion: Tom Veitch, Kevin J. Anderson

Otro clásico Legends que profundiza en los primeros enfrentamientos entre Jedi y Sith miles de años antes de las películas. Si lees esta obra, podrás comprender a profundidad cómo se construyeron los cimientos de la Fuerza.

7. Star Wars: Obi-Wan (2022)

Guion: Christopher Cantwell / Dibujo: Ario Anindito

Un viaje introspectivo al pasado de uno de los maestros Jedi más emblemáticos de la saga. A través de su diario, Obi-Wan recuerda sus años como padawan, caballero y exiliado, revelando el peso de su legado.

