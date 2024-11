¿Otra trilogía en camino? Los rumores de Star Wars que emocionan a los fans

Los fans de Star Wars están vueltos locos, pues Simon Kingber, productor de Star Wars Rebel junto a Carrie Beck y Dave Filoni, ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto para Star Wars. Y obviamente, los rumores han comenzado a crecer, pues muchos creen que se trataría de la décima, undécima y duodécima entrega en la saga Skywalker.

Algunos han comenzado a cuestionar el rumor, pues según expertos, en caso de existir una nueva trilogía, será completamente independiente de la saga de Skywalker.

¿Habrá una nueva trilogía de Star Wars?

Sí, es bastante posible que Disney y Lucasfilm estén trabajando en la expansión del universo de Star Wars. Es algo que ha estado en sus planes desde hace mucho tiempo y lo han hecho a través de diferentes formatos, tal es el caso de las series de Disney+. Lo que es difícil saber es si esta sería una secuela de la saga Skywalker o si será una historia completamente nueva con nuevos personajes.

Algunos creen que sí podría tratarse de una precuela o secuela de la última serie de películas, pues piensan que aún hay mucho que explorar. Pero otros, creen que una idea nueva para la trilogía permitiría explorar nuevas historias y personajes que podrían cautivar a los espectadores. Además, consideran que la presencia de Simon Kinberg podría significar una nueva perspectiva para la franquicia.

A pesar de las especulaciones, algo es cierto, no hay que temer a nuevas tramas, personajes e historias, ya que obras como Rogue One y The Mandalorian demostraron que hay espacio para ellas y vale mucho la pena disfrutarlas.

Las probabilidades de que en algún momento se revele una nueva trilogía son altas, pero por ahora, solo queda esperar a que no sea un rumor y alguna fuente oficial anuncie que pronto será una realidad. ¿Te gustaría que fuera una trilogía sobre algún personaje o era en particular?

También te puede interesar: Las reacciones más sorprendentes de las celebridades tras el triunfo de Donald Trump