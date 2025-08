Matt Smith será Starfighter, el nuevo y misterioso villano del universo Star Wars

La emoción de los fanáticos de Star Wars está en el aire y es que Lucasfilm y Disney han confirmado que Matt Smith será parte del elenco de “Star Wars: Starfighter”, la nueva entrega de la saga que llegará a los cines en 2027. Aunque los detalles respecto a este personaje se mantienen en secreto, se ha revelado que el actor es solo uno de los múltiples villanos que habrá dentro de la historia.

Matt Smith se une a Star Wars como el enigmático Starfighter

La dirección estará a cargo de Shawn Levy, conocido por su excelente trabajo como director en “Deadpool & Wolverine”, mientras que el guion estuvo a cargo de Jonathan Tropper (The Adam Project). Smith se une a un elenco que también incluye a Ryan Gosling como protagonista y a Mia Goth como la antagonista principal.

¿Qué se sabe sobre Starfighter y su lugar en la cronología de Star Wars?

Se sabe que la película de Starfighter se ambientará cinco años después de los eventos de “El ascenso de Skywalker” (2019), lo que la ubica en un periodo clave para explorar las nuevas amenazas que habitan en la galaxia. Levy ha asegurado que esta nueva cinta será una historia independiente, ideal tanto para fanáticos veteranos como para nuevos espectadores.

Por el momento no se ha revelado si Smith será realmente el personaje titular —Starfighter— o si interpretará a otro villano clave. Sin embargo, esto no ha impedido que los fans comiencen a especular y crear rumores en torno a la participación del actor y respecto al tono oscuro y dramático que podría tomar esta nueva etapa del universo Star Wars.

Matt Smith, un rostro familiar en la ciencia ficción

Matt Smith es ampliamente reconocido por el público geek, ya que él fue el undécimo Doctor en Doctor Who. Además, Smith también ha brillado en otras grandes producciones como Morbius (2022), Last Night in Soho y más recientemente, como Daemon Targaryen en La Casa del Dragón.

Los fans están contentos con la elección del actor para esta nueva entrega de Star Wars, pues él tiene la capacidad para interpretar personajes complejos y con diferentes matices.

¿Cuándo se estrena Star Wars: Starfighter?

El filme tiene como fecha de salida el 28 de mayo de 2027, si todo sale bien, en dos años podríamos estar hablando de la película. ¿Qué esperas de la cinta?

