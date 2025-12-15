¿Steve Rogers vuelve al UCM? El TRÁILER filtrado de AVENGERS: DOOMSDAY desata la locura entre los fans

Hoy las redes sociales explotaron y se desquiciaron por completo, pues la pregunta: ¿Steve Rogers regresa en Avengers: Doomsday?, Volvió a surgir. Y es que ahora, todo apunta a que sí lo volveremos a ver para esta nueva entrega… o al menos eso es lo que sugiere un supuesto tráiler filtrado que comenzó a circular en la red y que habría mostrado a Chris Evans retomando su icónico papel como Capitán América.

Si no has visto el supuesto tráiler, te lo compartimos a continuación:

https://x.com/josealissonbr/status/2000622348211273919

Hasta el momento, ni Marvel ni Disney han confirmado nada respecto a esta supuesta filtración. A pesar de eso, estas imágenes fueron lo suficientemente fuertes para generar ruido y locura entre los fans.

¿Qué muestra el supuesto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday?

Aunque se intentó eliminar el video rápidamente, no fue suficiente y varias cuentas de X se han encargado de difundirlo una y otra vez. En este teaser podemos ver un tono íntimo y nostálgico, muy distinto al estilo explosivo habitual de Marvel. En él se vería a un hombre recorriendo una carretera rural en motocicleta, llegando a una casa conocida por la mayoría de los fans del UCM. Pero eso no es todo; después de un rato vemos cómo el hombre toma en sus manos el traje del Capitán América.

La escena culmina con una revelación potente: el rostro de Steve Rogers ilumina el momento y vemos que él está cargando a un bebé, seguido del texto “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”. Un cierre diseñado para golpear directo a la nostalgia.

¿Es real el regreso de Chris Evans como Capitán América?

No es complicado llegar a esta conclusión: A Marvel le encanta usar la nostalgia para conquistar a sus fans. Esto ya lo hemos visto antes, cuando en No Way Home, la compañía jugó con todas las herramientas de marketing a su alcance para vendernos nostalgia de manera sublime. Además, el UCM atraviesa una etapa donde recuperar figuras clásicas podría servir como ancla emocional frente a una narrativa cada vez más compleja.

Otras supuestas imágenes filtradas del tráiler

Otras imágenes que supuestamente se filtraron en la red muestran a Iron Man, siendo reparado en una cápsula, lo que podría insinuar que el personaje no murió. Sin embargo, estas imágenes parecen ser imágenes falsas generadas con IA. Lo que queda claro es que los fans no solo creen y esperan el regreso de Chris Evans, sino que además el sueño de muchos es ver a Robert Downey Jr. portar tanto el manto de Dr. Doom como el de Iron Man.

Avengers Doomsday trailer leaked 🤯🔥??

¿Cuándo veríamos el tráiler oficial?

Durante varias semanas se creyó que este sería revelado el 11 de diciembre de 2025; sin embargo, los rumores actuales indican que el teaser oficial se proyectaría exclusivamente en cines, ligado a funciones de Avatar: Fuego y Ceniza a partir del 19 de diciembre de 2025. Esto no ha sido confirmado de manera oficial, por lo que aún tenemos que esperar para saber la verdad.

Fecha de estreno de Avengers: Doomsday confirmada

Lo único 100% oficial es que Avengers: Doomsday llegará a cines el 18 de diciembre de 2026, y promete ser uno de los eventos más ambiciosos en la historia del UCM. listo?

