⁠¿Deadpool en la Liga MX? Esta es la nueva colaboración LIMITADA del antihéroe de Marvel y el Necaxa

De los cómics hasta las canchas, “El Mercenario Bocazas” se ha lucido y ha roto una pared dimensional más… Pues se ha impregnado en la nueva colección junto al Necaxa, siendo uno de los artículos más buscados de los equipos de la Liga MX que seguramente todo fan de los superhéroes (y antihéroes) querrá tener.

Wade Wilson, mejor conocido como Deadpool se ha convertido en una figura de los cómics y películas más queridas y muy probablemente recuerdes por qué su traje es color rojo… Exacto, para combinar a la perfección con el uniforme del equipo hidrocálido.

¿Cómo es la colección de Deadpool y el Necaxa?

Esta exclusiva y limitada colección ha juntado a lo mejor de dos mundo en varios artículos, donde hemos podido ver a Deadpool en el jersey (para adultos y niños), pijamas, calcetines, pulseras, tazas, libretas, destapadores, cilindros, mochilas, llaveros, zapateras, vasos y hasta en termos.

Dentro de toda esta mercancía se destaca la figura del antihéroe y el escudo del Necaxa que ha decir verdad, ha logrado una colección bastante atractiva donde incluso quienes no sean aficionados del fútbol la van a querer.

El jersey tiene un precio de $1,600 (en versión adulto), siendo este el artículo de mayor precio, por lo que te sugerimos darte una vuelta por el sitio oficial del Necaxa para que armes tus regalos de estas épocas.

¿Cuál es la relación entre el Necaxa y Deadpool?

Hace algunos años que el actor que da vida a Deadpool en las películas, Ryan Reynolds se volvió accionista del Club Necaxa junto a Eva Longoria y Rob Mac, dándonos uno de los crossovers más sorprendentes dentro del balompié mexicano, de hecho hay una serie en Disney+ que ha documentado lo que ha sido la incursión de estas celebridades en el fútbol de México.

La relación de Reynolds y el futbol va más allá de inversiones, pues el actor de 49 años también es copropietario del club de fútbol galés Wrexham Association Football Club; mismo desarrollo que documentó en la serie de televisión Welcome to Wrexham.

