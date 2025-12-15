Esta fue la MILLONARIA CIFRA que pagaron por comprar la casa de Mi Pobre Angelito

La icónica mansión donde se grabó la película Mi Pobre Angelito fue puesta en venta y aunque ha sufrido algunas remodelaciones, sigue conservando lugares memorables que hicieron único el lugar donde vivió grandes aventuras el actor Macaulay Macaulay durante las grabaciones de la divertida cinta.

Esto costó la casa de Mi Pobre Angelito

La enorme casa de Mi Pobre Angelito está ubicada en Chicago y tiene una extensión de 2 mil 700 metros cuadrados y cuenta con un hermoso jardín, cinco habitaciones y seis baños ¿Fantástico no?... La mansión guarda muchos recuerdos y es un pedazo de la historia del cine, ya que la película 'Mi Pobre Angelito' ha sido calificada como uno de los mejores filmes navideños, además de que le dio fama Macaulay Macaulay por interpretar al travieso Kevin McCallister, un pequeño de 8 años que fue olvidado por su familia en su casa, mientras todos viajaban a París.

La fabulosa casa tiene un estilo georgiano, fue construida en 1921, por lo que muchísimas personas han pasado y vivido una historia ahí, pero ahora la propiedad fue vendida por nada más y nada menos que 5.5 millones de dólares, y fue adquirida a finales del 2024.

¿Cómo es la casa dónde se grabó Mi Pobre Angelito?

La propiedad majestuosa que le dio lugar a la casa de los McCallister es de tres niveles y los espacios más destacados son un invernadero, el maravilloso jardín que es un lugar perfecto para vivir millones de aventuras, una grandiosa cancha de baloncesto y una bañera de hidromasaje para pasar momentos de relajación.

La casa ha tenido diversas remodelaciones, ya que se agregó una sala familiar bastante moderna con techo alto y puertas al estilo francés que dan paso al jardín, también cuenta con un porche clásico, pues tiene una chimenea de leña. Recordemos que en el 2021 la casa estuvo en renta para los fanáticos que querían pasar unos días al estilo Mi Pobre Angelito, pero actualmente solo se encuentra en venta, ¿estarías dispuesto a pagar una cantidad millonaria por ser dueño de esa mansión?

