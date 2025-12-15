Continúa el shock: ¿Qué decía la última conversación de Rob Reiner que fue filtrada?

En las últimas horas la noticia del asesinato de Rob Reiner y su esposa, Michele Singer ha sacudido al mundo entero pues a través de los años Rob logró convertirse en una de las figuras del entretenimiento más populares de los últimos años, donde sus trabajos siempre hablaron por él.

Si bien, es un caso que conforme pasan las horas da más y más de qué hablar, recientemente se habría filtrado la que fue su última llamada, misma que podría servir contar con material que sería de ayuda durante la recolección de evidencia, donde su hijo Nick es el principal sospechoso.

¿Quué decía la última conversación de Rob Reiner?

De acuerdo con el portal estadounidense especializado “TMZ”, se habría filtrado el audio de una llamada del cuerpo de bomberos al 911, donde se puede escuchar a una persona pidiendo “respaldo”, lo que se ha interpretado como un pedido de ayuda a bomberos o policías.

Tras esto la persona de la llamada califica los hechos como un “Código 3”, que en la clave policial de Los Ángeles significa que es una situación de grave y que requiere una pronta respuesta.

Al final de este audio, se puede escuchar: “Incidente 2586 R0825”, lo que parece ser una numeración para identificar el caso.

¿Qué se sabe del caso de Rob Reiner?

De acuerdo con los primeros reportes, Rob y Michele fueron hallados con heridas graves por su hija Romy, quien habría alertado a la policía local cerca de las 3:30 p.m. del domingo 14 de diciembre.

Se ha confirmado que su hijo Nick Reiner fue arrestado y sería el principal sospechoso, por lo que enfrenta cargos por homicidio, donde además se ha sabido que estos dos habrían discutido fuertemente en días recientes.

¿Quién es Rob Reiner y Michele Singer?

Rob Reiner era un actor, productor y cineasta de 78 años con una extensa trayectoria en Hollywood; granó gran popularidad por sus trabajos en producciones como ‘1984’, ‘This Is Spinal Tap’, ‘Cuenta conmigo’, ‘La princesa prometida’ y ‘El lobo de Wall Street’.

Por otro lado, Michel Signer fue una fotógrafa, quien ganó fama por su trabajo en ‘Misery’, una película de terror de 1990. También fue productora de ‘Spinal Tap II: el final continúa’, su comedia de heavy metal de este año.

