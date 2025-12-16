Steven Spielberg vuelve a los OVNIS y el misterio: así es el primer tráiler de su nueva película

Steven Spielberg ha vuelto oficialmente al género OVNI y lo hace como solo un genio como él podría hacerlo. El primer tráiler de El día de la revelación (Disclosure Day) ya fue liberado y confirma que el director regresa a construir esos mundos sci-fi que definieron su carrera. Estamos ante una nueva película que une el terror, el misterio y la ciencia ficción de manera sublime. La película se estrenará en cines el 12 de junio de 2026 y marca su regreso a la gran pantalla tras cuatro años de ausencia.

Si no has visto el tráiler, te lo dejamos a continuación:

Spielberg y los extraterrestres: un reencuentro inevitable

Todos sabemos que hablar de OVNIS y Spielberg es hablar de historia del cine. Desde E.T. hasta La guerra de los mundos, el director siempre ha abordado lo extraterrestre desde el asombro, el miedo colectivo y la paranoia social de una forma que nadie más puede conseguir. El día de la revelación parece seguir esa línea, pero con un tono más oscuro y contemporáneo, acorde a una era obsesionada con teorías de conspiración y el control mental.

¿Qué muestra el primer tráiler de El día de la revelación?

El avance no explica demasiado y, la verdad, esto es parte del encanto, pues ahora el misterio nos come por dentro. El tráiler tiene imágenes poderosas: Emily Blunt interpreta a una meteoróloga que, en plena transmisión en vivo, parece ser poseída por una entidad alienígena frente a miles de espectadores aterrorizados. Josh O’Connor encarna a un hombre decidido a revelar la verdad detrás de lo que está ocurriendo, mientras el mundo comienza a fracturarse y llenarse de caos.

También vemos persecuciones, referencias al cine clásico de ovnis donde se observan campos de cultivo con marcas extrañas, personas controladas a distancia mediante enlaces neuronales, monjas y animales actuando de forma antinatural. Todo apunta a una invasión silenciosa, donde las armas del hombre no pueden funcionar.

¿Quiénes forman parte del elenco de “El Día de la Revelación”?

La película cuenta con un reparto estelar encabezado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo, acompañados por Eve Hewson, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes. Un casting que refuerza la idea de un thriller ambicioso y cargado de tensión emocional.

El regreso del dúo Spielberg–Koepp

Otro punto clave es el reencuentro entre Steven Spielberg y el guionista David Koepp, responsables de traer juntos al mundo éxitos como Parque Jurásico y La guerra de los mundos. Su colaboración garantiza una narrativa sólida, espectáculo visual y misterio bien dosificado.

Todo indica que El día de la revelación no solo será una película de extraterrestres, sino una reflexión sobre el miedo colectivo, la verdad y la manipulación. ¿Estás listo para esta nueva película de Spielberg?

