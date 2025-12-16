Arrasó en los Emmys y vuelve con una nueva temporada: revelan las primeras imágenes de The Pitt, aquí el tráiler oficial

¡Ya es oficial! Tras su exponencial éxito en la temporada de premios , The Pitt vuelve a la pantalla chica con una nueva entrega. La mañana de este martes, 16 de diciembre, HBO reveló el tráiler oficial con las primeras imágenes de la segunda temporada, protagonizada por Noah Wyle (Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch), Katherine LaNasa (Dana Evans) y Patrick Ball (Frank Langdon).

¿De qué tratará la segunda temporada de The Pitt? Tráiler oficial

Para esta segunda temporada, el equipo médico regresa a otra jornada ajetreada en urgencias. No obstante, los televidentes tendrán que despedirse del papel de la Dra. Heather Collins - y todas las historias en torno a esta - pues la actriz que le da vida, Tracy Ifeachor, no volverá por decisiones creativas del show. Dicho esto, la segunda entrega de The Pitt tendrá lugar en el fin de semana del 4 de julio y contará con el regreso del Dr. Frank Langdon, cuya tensión con el Dr. Michael Robinavicth sigue presente. Aquí, las primeras imágenes.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de The Pitt en México?

La segunda temporada de The Pitt tendrá su estreno a nivel global justo un año después del lanzamiento de su primera temporada: el próximo 8 de enero. El drama médico, creado por R. Scott Gemmill, estará disponible en la plataforma de streaming de HBO.

¿Cuántos Premios Emmy se llevó la temporada 1 de The Pitt?

La primera entrega de The Pitt fue todo un éxito en la temporada de premios. La serie, protagonizada, producida y dirigida por Noah Wyle, obtuvo 13 nominaciones en los Premios Emmy de 2025, siendo una de las más nominadas de la gala.

Si bien la serie no triunfó en todas las categorías en las que fue nominada, sí logró llevarse cinco estatuillas doradas, incluidas Mejor Serie de Drama, Mejor Cast, Mejor Actor en una serie de Drama (Noah Wyle), Mejor Actriz de Reparto en una serie de Drama (Katherine LaNasa) y Mejor Actor Invitado en una serie de Drama (Shawn Hatosy). Dicho esto, el hype para la segunda temporada está a todo lo que da. Afortunadamente, el tiempo de espera para los primeros episodios está por terminar.