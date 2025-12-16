La película escrita por Nick Reiner, en la que plasmó el remordimiento hacia su padre: el mismo Rob Reiner la dirigió

Hollywood está de luto. Este fin de semana se confirmó el lamentable deceso del director de cine, Rob Reiner , y su esposa, Michele Singer Reiner. ¿El principal sospechoso? Su hijo de 32 años, Nick Reiner, quién ya se encuentra bajo custodia de las autoridades. Desde que se confirmó la noticia, la película “Being Charlie” (2015) se ha vuelto tendencia. A través de esta, se cuenta la historia de remordimiento de un hijo hacia sus padres. Si bien la narrativa por sí sola apantalla, lo que realmente llama la atención es que la película fue escrita por Nick y dirigida por Rob.

¿De qué trata exactamente “Being Charlie”, la película escrita por Nick Reiner, dirigida por Rob Reiner?

Entre las obras más destacables de Rob Reiner se encuentran títulos como “Cuando Harry conoció a Sally”, “Cuestión de Honor”, “Miseria” y “Cuenta conmigo”, por mencionar algunas. No obstante, también cuenta con otras no tan sobresalientes, como “Being Charlie”, la cual fue escrita por su hijo Nick.

La película narra la historia de un joven que lucha contra una fuerte adicción a las drogas y que, a la par, enfrenta un duro resentimiento hacia sus padres, a quienes les tiene rencor porque lo enviaron a instituciones para superar sus adicciones, en vez de trabajar con él y hacerse cargo del problema. Dicho esto, la cinta es un tanto semi-biográfica, pues Nick se encargó de plasmar los sentimientos hacia su propia familia en este guion, el cual, su padre aceptó dirigir para limar las asperezas… Sin saber que diez años después expondría los motivos detrás de su lamentable fallecimiento.

Así fue la discusión entre Rob Reiner y su hijo Nick durante el rodaje de “Being Charlie”

Si bien, en su momento, padre e hijo describieron el proyecto como algo catártico, el rodaje de la cinta estuvo repleto de tensión y peleas, según asegura el doble de acción de la cinta, Erik Audré, quien recientemente reveló los enfrentamientos que se vivieron en el set.

“Se notaba que [Nick] era un consentido y Rob ya estaba harto de sus tonterías”, señaló Erik para un medio estadounidense. “Es un nepo-baby, un chico mimado hasta la médula. Obviamente [Rob] amaba a su hijo porque estaba haciendo una película con él, pero [Nick] no lo valoraba”.

¿En dónde se puede ver la película “Being Charlie”?

“Being Charlie” se encuentra disponible en México en la plataforma de streaming Apple TV; aunque también puedes encontrarla en Prime y Youtube con opción de alquiler o compra; por lo que lo más recomendable es verla en la plataforma de la manzana, si es que ya cuentas con una suscripción a la misma.