Muere querida actriz de series policiacas a los 45 años y deja en shock a la televisión internacional

La actriz australiana Rachael Carpani murió a los 45 años luego de haber sufrido durante años una enfermedad crónica. Así lo confirmó su familia en un comunicado oficial. La noticia sorprendió a fans de todo el mundo, especialmente a quienes la recuerdan por sus participaciones en NCIS: Los Ángeles y por su papel protagónico en McLeod’s Daughters, una de las series más queridas de la televisión australiana.

¿Quién era Rachael Carpani?

Nacida el 24 de agosto de 1980 en Sídney, Rachael Carpani construyó una sólida carrera en televisión desde muy joven. Su gran salto a la fama llegó en 2001 cuando interpretó a Jodi Fountain en McLeod’s Daughters, serie en la que consiguió participar durante ocho largos años en los que realizó 179 episodios, convirtiéndose así en uno de los rostros más emblemáticos del programa.

Su personaje creció a la par de ella frente a la audiencia, algo poco común incluso en producciones de larga duración, y eso la conectó profundamente con el público de una manera muy especial.

Su paso por la televisión estadounidense

Tras consolidarse en Australia, Carpani decidió probar suerte como muchas estrellas en Estados Unidos. Ahí participó en varias producciones, entre ellas NCIS: Los Ángeles, donde apareció como invitada en la sexta temporada. También formó parte de series como The Glades, Cane y encabezó Against the Wall, donde interpretó a la detective Abby Kowalski, reforzando su vínculo con el género policiaco.

¿De qué murió Rachael Carpani?

La familia de la actriz informó que falleció de manera pacífica tras una larga batalla contra una enfermedad crónica, sin especificar cuál era exactamente su padecimiento. Sus padres, Tony y Gael Carpani, pidieron privacidad y respeto a su duelo; además, confirmaron que el funeral se realizará de forma estrictamente privada con amigos y familiares cercanos.

También te puede interesar: Esta fue la TERRIBLE declaración que hizo Rob Reiner sobre su hijo antes de morir que hoy estremece a Hollywood