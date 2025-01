Superman: Legacy Nuevo tráiler, fecha de estreno confirmada y las polémicas que surgieron

El 26 de enero se lanzó un nuevo teaser para anunciar la fecha oficial de estreno de la película de Superman: Legacy. Aunque el nuevo tráiler solo revela dos nuevas escenas del filme, la gente no para de revisarlo a detalle y encontrar algo de qué hablar. Aquí te contamos toda la polémica que surgió y cuándo podrás disfrutar de esta nueva cinta de James Gunn.

La nueva polémica de Superman: Legacy

Apenas se estrenó el nuevo pequeño tráiler que revela la fecha de estreno de la película de Superman: Legacy y la gente en internet rápidamente revisó cuadro por cuadro los dos nuevos clips que se incluyeron. Así fue como nació la polémica del Superman bizco.

Si haces pausa en el nuevo clip que se presenta en el tráiler del vuelo de Superman, notarás que el hombre de acero, interpretado por David Corenswet, está bizco. Los internautas no tardaron en señalar el error y compartir una serie de memes al respecto.

El debate comenzó en las diferentes redes sociales después de este curioso descubrimiento, pues si bien, hay quienes se burlan y señalan el detalle de los ojos de Superman, también hay quienes resaltan lo más importante: la calidad del vuelo. Y es que el juego de tomas, el movimiento de la capa y la escenografía lucen impecables.

Si algo es cierto, es que no se puede juzgar una película que aún no se estrena por 2 segundos de tráiler. Al final, no estamos frente a un producto terminado, pero como siempre, tú tienes la última palabra.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Superman: Legacy?

El nuevo tráiler reveló que pronto podremos ver esta película del hombre de acero. Si todo sale bien, podremos disfrutarla en cines el próximo 11 de julio de este año. Seguramente antes tendremos un último tráiler para disfrutar antes del estreno y es que aún existen varias incógnitas sobre cómo quién será el villano principal del filme.

También te puede interesar: Johanne Sacreblu vs. Emilia Pérez, ¿a cuál le fue mejor en su día de estreno?