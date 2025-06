¡La película de terror del año! ¿O no? Esto logró verse en el tráiler de The Black Phone 2

La primera entrega de The Black Phone (o El Teléfono Negro por su nombre en español) causó revuelo entre los fans del cine de terror y, como era de esperarse, la secuela tendría que estar a la altura. ¿The Black Phone 2 se convertirá en la película de terror del año? Aquí te dejamos el tráiler con sus respectivas anotaciones.

El tráiler de El Teléfono Negro 2, secuela de The Black Phone

Tan sólo unas horas después del estreno del tráiler de The Black Phone 2, los comentarios en redes sociales ya la catalogan como la mejor película de terror para este 2025. ¿Será posible? Aquí te dejamos el tráiler y más adelante te contamos todo lo que encontramos en el avance de la prometedora cinta.

Te puede interesar: The Black Phone 2: ¿una trama al estilo Freddy Krueger?

¿Qué revela el tráiler de The Black Phone 2?

La secuela de El Teléfono Negro sucede cuatro años después de la primera entrega. Al inicio del tráiler podemos ver una cabina telefónica en medio de Alpine Lake, un campamento abandonado. Después, aparecen niños que podrían tener el mismo destino que los de la primera entrega. Luego vemos a Finney, quien se queda pasmado al encontrarse con una cabina telefónica y enseguida, su hermana Gwen le confiesa que ha tenido pesadillas donde se ve atrapada. También vemos la guarida de The Grabber claramente deteriorada, pero con el controversial teléfono intacto.

Igual que en la primera entrega, las visiones de Gwen serán fundamentales para resolver qué ha sucedido con los niños tomados por The Grabber. Después, en el tráiler podemos ver que Finney recibe una llamada en una cabina telefónica; obvio es The Grabber quien lo busca, pero lo curioso es que nos regala una línea icónica de Scream. Inmediatamente después, aparece el fantasma de The Grabber... ¿podría volver a la vida como lo hizo Freddy Krueger?

Te puede interesar: ¡¿Freddie Mercury tuvo una hija secreta?!

¿Cuándo se estrena The Black Phone 2?

Lo cierto es que los fans del cine de terror ya esperan el estreno de la prometedora cinta de terror. Si bien no hay una fecha oficial para su estreno en México, se espera que la podamos ver sólo en cines a partir del 17 de octubre de este año.