The Black Phone 2: ¿una trama al estilo Freddy Krueger?

Hay clásicos que difícilmente pasarán de moda y los creadores de The Black Phone, lo saben. En la reciente CinemaCon de Las Vegas, se han revelado detalles que rememoraron a la trama alrededor del legendario personaje terrorífico de A Nightmare on Elm Street (Pesadilla en la Calle Elm), Freddy Krueger. ¿Cuáles fueron las reacciones? Te contamos los detalles sobre The Black Phone 2.

Hace algunas horas, durante la CinemaCon se mostró un avance de The Black Phone 2 y las reacciones no se hicieron esperar. Debemos tener en cuenta que al final de la primera entrega todos nos quedamos con la idea de que The Grabber (interpretado por Ethan Hawke) muere estrangulado. Lo que sorprendió a los afortunados que pudieron ver el avance fue que The Grabber regresaría de la muerte para buscar venganza.

¿Trama de Freddy Kruger en Black Phone 2?

¿Regresar de la muerte para buscar venganza? Ese pequeño gran detalle fue el que llevó a comparar la secuela de The Black Phone con la saga creada de Wes Craven. Ahora, esta ‘similitud’ tendría todo el sentido si The Grabber se aparece en los sueños o algo así. Pero, ¿qué pasaría si The Grabber realmente no murió en la primera entrega?

¿Qué se ve en el tráiler de Black Phone 2?

"¿De verdad creías que nuestra historia había terminado? Tú más que nadie sabes que la muerte es solo una palabra”, es el diálogo que le dice The Grabber a Finney en el avance de The Black Phone 2. Según medios internacionales, al inicio del tráiler se ve una cabina telefónica en la que se detiene Finney. Después, se ven tres fotografías de niños y uno de ellos aparece en un sótano mientras se escuchan pasos bajando por una escalera; luego viene el encuentro telefónico de The Grabber y Finney. Suena bien, ¿no?

¿Cuándo se estrena Black Phone 2?

Según los últimos reportes, se espera que The Black Phone 2 se estrene el 17 de octubre de este año en los Estados Unidos. Aunque aún no hay confirmación oficial, el estreno para México y Latinoamérica podría suceder en octubre del 2025.