Todo sobre The Life of Chuck, la nueva película de Stephen King

The Life of Chuck no sólo está dando de qué hablar por el elenco de primer nivel, sino por el revuelo que ha ocasionó recientemente en el Festival de Toronto. Te contamos todo lo que se sabe la nueva película de Stephen King. ¡Ah! También te dejamos el tráiler.

¿Quién sale en The Life of Chuck?

The Life of Chuck, la película creada en la mente de Stephen King, contará con las actuaciones de Tom Hiddleston (lo ubicas por hacer de Loki en el MCU y en The Night Manager), Mark Hamill (el legendario Luke Skywalker en Star Wars), Karen Gillan (Ruby Roundhouse en Jumanji y Nebula en el MCU) y David Dastmalchian (lo vimos como Jack en De Noche con el Diablo y un papel breve pero sustancioso en Batman: El Caballero de la Noche), por mencionar a algunos.

¿De qué trata The Life of Chuck?

En el adelanto de The Life of Chuck, estrenado hace un par de semanas, podemos ver a dos personas que se toman de la mano, un reloj, un monitor que marca el ritmo cardiaco, un reloj de manecillas y a Chuck Krantz, caminando entre la multitud. Además, en el avance podemos ver que aparecen distintas etapas de la vida del protagonista.

Recordemos que el libro escrito por Stephen King, cuenta la historia de Charles Krantz en ‘dirección inversa’, por lo que comienza relatando la última parte de su vida, cuando padece de un tumor cerebral, y terminando con lo que vivió durante la infancia en una casa aparentemente embrujada.

Cabe mencionar que Mike Flanagan aseguró en una entrevista para medios internacionales que The Life of Chuck no será una película de terror, sino todo lo contrario: “Lo que puedo decir de La vida de Chuck es que no es una historia de terror. Está basada en una historia de Stephen King, y como soy yo quien la dirige, es razonable suponer que daría miedo. Pero no es así. Quiero que la disfruten, pero si esperan que les dé miedo, se llevarán una gran decepción...”.

¿Cuándo se estrenará The Life of Chuck?

El estreno de The Life of Chuck, la película basada en el libro de Stephen King, está planeado para el 6 de junio de este año en los Estados Unidos. Al momento no hay una fecha confirmada para su estreno en Latinoamérica, aunque es probable que sea alrededor de los mismos días.