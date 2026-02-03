Nuevo tráiler de The Drama, película de Zendaya y Robert Pattinson, nos revela más sobre la trama: ¿estamos ante el próximo drama romántico lleno de tensión?

Sin duda 2026 será uno de los grandes años para Zendaya y Robert Pattinson ya que ambos protagonizarán una de las películas que promete más drama, tensión, emoción, suspenso y romance. Esta cinta es una de las grandes apuestas de la productora A24, misma que acaba de lanzar un nuevo tráiler, aquí te contamos todos los detalles que se mostraron y que revelan grandes detalles de la historia.

¿Qué revela el nuevo tráiler de la película “The Drama”, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson?

En el nuevo tráiler de “The Drama” nos dió un avance con detalles que revelan pistas sobre cómo será la relación entre Zendaya y Robert Pattinson; quienes dan vida a los personajes de Emma Harwood y Charlie Thompson; una pareja que se encuentra a poco tiempo de casarse, pero que días antes su relación se enfrentará a una serie de tensiones, dudas y momentos caóticos, poniendo el futuro de la pareja a prueba.

En este nuevo tráiler vemos a Emma Harwood y Charlie Thompson pasar momentos agradables, cenar y salir juntos. Sin embargo, sobresale un momento caótico en donde la pareja; en una cena con amigos, deben revelar qué es “lo peor que han hecho”; aunque en el tráiler no se revela la respuesta de Emma, nos da a entender que lo que lo que ella dice genera una gran tensión en la conversación. Otro momento que el tráiler nos revela es un accidente, específicamente un choque y momentos que se van desarrollando durante la boda y generan suspenso. Por otro lado, una frase que el personaje Charlie Thompson dice es: “Emma el verdadero amor es complicado” , palabras que refieren una historia llena de retos y obstáculos en la relación de la pareja.

¿Cuándo se estrena “The Drama?

Esta historia llega a los cines el 3 de abril y ha generado grandes expectativas ya que no es una historia de amor convencional, sino una en la que el humor será más ácido y la tensión permanecerá durante la mayor parte de la trama, pues habrá secretos que deberán salir a la luz.

¿Quiénes son parte del cast de “The Drama”?

Esta película, la cuál está dirigida por Kristoffer Borgli cuenta con un gran elenco, además de Zendaya y Robert Pattinson, el cuál está compuesto por Mamoudou Athie, Halana Ain, Hailey Gates, Zoë Winters, Michael Abbot Jr y Sydney Lemmon.