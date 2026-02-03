Nuevo tráiler de The Drama, película de Zendaya y Robert Pattinson, nos revela más sobre la trama: ¿estamos ante el próximo drama romántico lleno de tensión?
A24 acaba de liberar un nuevo tráiler de unas de las películas más esperadas del 2026, aquí te contamos qué fue lo que reveló.
Sin duda 2026 será uno de los grandes años para Zendaya y Robert Pattinson ya que ambos protagonizarán una de las películas que promete más drama, tensión, emoción, suspenso y romance. Esta cinta es una de las grandes apuestas de la productora A24, misma que acaba de lanzar un nuevo tráiler, aquí te contamos todos los detalles que se mostraron y que revelan grandes detalles de la historia.
¿Qué revela el nuevo tráiler de la película “The Drama”, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson?
En el nuevo tráiler de “The Drama” nos dió un avance con detalles que revelan pistas sobre cómo será la relación entre Zendaya y Robert Pattinson; quienes dan vida a los personajes de Emma Harwood y Charlie Thompson; una pareja que se encuentra a poco tiempo de casarse, pero que días antes su relación se enfrentará a una serie de tensiones, dudas y momentos caóticos, poniendo el futuro de la pareja a prueba.
En este nuevo tráiler vemos a Emma Harwood y Charlie Thompson pasar momentos agradables, cenar y salir juntos. Sin embargo, sobresale un momento caótico en donde la pareja; en una cena con amigos, deben revelar qué es “lo peor que han hecho”; aunque en el tráiler no se revela la respuesta de Emma, nos da a entender que lo que lo que ella dice genera una gran tensión en la conversación. Otro momento que el tráiler nos revela es un accidente, específicamente un choque y momentos que se van desarrollando durante la boda y generan suspenso. Por otro lado, una frase que el personaje Charlie Thompson dice es: “Emma el verdadero amor es complicado” , palabras que refieren una historia llena de retos y obstáculos en la relación de la pareja.
¿Cuándo se estrena “The Drama?
Esta historia llega a los cines el 3 de abril y ha generado grandes expectativas ya que no es una historia de amor convencional, sino una en la que el humor será más ácido y la tensión permanecerá durante la mayor parte de la trama, pues habrá secretos que deberán salir a la luz.
¿Quiénes son parte del cast de “The Drama”?
Esta película, la cuál está dirigida por Kristoffer Borgli cuenta con un gran elenco, además de Zendaya y Robert Pattinson, el cuál está compuesto por Mamoudou Athie, Halana Ain, Hailey Gates, Zoë Winters, Michael Abbot Jr y Sydney Lemmon.