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Zendaya, actriz estadounidense, sobre el amor propio: “Nadie es feo, eso no existe. Yo digo, tómate el tiempo para conocer quién eres, tómate el tiempo para amarte a ti mismo”
Una de las actrices más reconocidas de la industria cinematográfica hizo una profunda reflexión que ha impactado a muchas personas.
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¿The Drama o Spider-Man: Brand New Day? Esta fue la cinta donde Zendaya ganó más dinero por su participación
La actriz, ganadora de dos premios Emmy, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera luego de estrenar proyectos de forma simultánea.
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¿Quién tiene más dinero, Zendaya o Tom Holland? Esto se sabe sobre su patrimonio
Entre el éxito de ‘Spider-Man’ y sus contratos de lujo: así es la impresionante fortuna que Zendaya y Tom Holland han acumulado antes de su esperada boda.
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Euphoria lanza tráiler de su tercera temporada: Zendaya y Sydney Sweeney impactan a todos
El nuevo tráiler de Euphoria confirma que la historia viene más fuerte y adulta que nunca y muestra a sus protagonistas en su etapa más intensa y oscura.
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¿Zendaya se retira? La actriz anuncia un descanso de la actuación: “Voy a desaparecer por un tiempo”
Zendaya se ha convertido en una de las estrellas más codiciadas de Hollywood. No obstante, tras un año lleno de estrenos, la actriz merece un descanso: ¿Se retira de la actuación?
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ÉPICO: Revelan tráiler oficial de "Dune 3"; mira el primer avance de la película
Ya es oficial. Warner Bros. publica el primer tráiler de Dune 3. Mira el primer avance aquí y conoce todos los detalles: cast, fecha de estreno y de qué trata.
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Los altibajos que Zendaya y Tom Holland superaron antes de dar el "SÍ"
¿Zendaya y Tom Holland ya son esposos? Law Roach confirma la noticia. Cuáles fueron los desafíos que la pareja superó antes de llegar al altar
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Zendaya en la CDMX: ¿qué fue lo que vino a grabar? Esto se sabe del nuevo proyecto de la actriz
Zendaya sorprende en pleno fin de semana dedicado al Día del Amor y la amistad al ser vista en las calles de la Ciudad de México junto a su set de grabación.
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Nuevo tráiler de The Drama, película de Zendaya y Robert Pattinson, nos revela más sobre la trama: ¿estamos ante el próximo drama romántico lleno de tensión?
A24 acaba de liberar un nuevo tráiler de unas de las películas más esperadas del 2026, aquí te contamos qué fue lo que reveló.
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¿Anne Hathaway podría ser reemplazada por Zendaya en "El diario de la princesa"?
Zendaya podría formar parte del universo del Diario de la Princesa, pues varios rumores apuntan a que podría reemplazar a la actriz Anne Hathaway.
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