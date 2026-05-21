¿La película de The Mandalorian and Grogu tiene escena post-créditos?

Aunque todos conocimos a Din Djarin y a el mal llamado "Baby Yoda" en la serie, estamos por verle un formato distinto, pues llegará a cines de todo el mundo The Mandalorian and Grogu, la película del Universo de Star Wars que expandirá la historia de este personaje interpretado por Pedro Pascal y el pequeño con bastante sensibilidad a la fuerza.

Esta nueva aventura de Mando y “el niño” podremos verles enfrentar a nuevos retos, donde se ha presumido, serán los más complicados que han enfrentado en toda su vida y los fans también pues para la película no se esperan escenas post-créditos y la explicación es más simple y triste de lo que parece.

¿Por qué The Mandalorian and Grogu no tendrá escena post-créditos?

Una de las mayores interrogantes de esta película es el qué seguirá después, pues aunque hay quienes esperan su regreso al formato de serie, el futuro de la producción aún es incierto, pues dependería de la respuesta del público el que veamos más de Mando y Grogu.

Ahora poniendo en la mesa estos detalles sobre la continuidad de este historia que poco a poco ha se ha hecho de un gran fandom al igual que otras entregas de Star Wars.

The old protect the young, and then the young protect the old.



Tickets are on sale tomorrow for Star Wars: The Mandalorian and Grogu only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/TA60tUMLJO — Star Wars (@starwars) April 16, 2026

¿Qué esperar de la película de The Mandalorian and Grogu?

Para este filme se espera ver a este par estrechar una relación aún más cercana, pues tras varios años, el vínculo que han formado podría ser tan sólido como el de una familia, por lo que esta nueva aventura los pondrá a prueba como pocas veces se había visto, donde incluso conoceremos a nuevos personajes.

Si hay un acierto que ha acompañado a este proyecto, es que se han mantenido al margen con la filosofía Jedi o Sith e incluso los enfrentamientos con sables de luz, refrescando la manera en que percibimos el tan querido universo de Star Wars, por lo que la acción llegará al mismo modo que lo hizo en las primeras temporadas.

