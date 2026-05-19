The Mandalorian & Grogu divide a la crítica: ¿Es realmente buena?

The Mandalorian & Grogu ya tiene calificación en Rotten Tomatoes. A escasos días de su estreno en salas de cine, la nueva cinta del universo cinematográfico de Star Wars ha dividido a la crítica con un 63% de aceptación, lo que ha desatado una gran incógnita entre los fans de la franquicia: ¿Es realmente buena?

¿Qué dice la crítica de The Mandalorian & Grogu? ¿Es realmente buena?

El recibimiento de The Mandalorian & Grogu por parte de la crítica ha sido ambivalente. Entre los puntos débiles de la película, según expertos del séptimo arte, está la falta de protagonismo de la historia en sí. Y es que, al tratarse del regreso de la franquicia a la gran pantalla, las expectativas estaban realmente altas. No obstante, la cinta termina sintiéndose como “una misión secundaria en vez de una aventura esencial”, dando como resultado una película prescindible en el universo de George Lucas.

Por el contrario, el gran acierto es el vínculo entre Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu, quienes ahora se encuentran más sincronizados que nunca al momento de entrar en acción. ¿El resultado? Una película cargada de humor, unas cuantas escenas emotivas y muchas secuencias de acción. En conclusión, The Mandalorian & Grogu cumple con una premisa agradable y fácil de digerir para cualquier tipo de público. No obstante, los fans de hueso colorado podrían quedarse con ese sentimiento de “querer más”, ya que la historia no resulta esencial para el resto del universo cinematográfico de Star Wars.

The Mandalorian & Grogu: ¿Cuándo se estrena en México?

The Mandalorian & Grogu tendrá su estreno en diversos complejos cinematográficos de México a partir de este jueves, 21 de mayo. Los boletos para la cinta ya están disponibles en taquillas y páginas web de diversas cadenas de cine.

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¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

The Mandalorian & Grogu es el primer lanzamiento en cines de Star Wars en los últimos siete años. La película llega como un spin off de la serie de Disney, The Mandalorian. A través de esta cinta, se sigue la historia de Din Djarin y Grogu, quienes ahora se desempeñan como agentes independientes de la Nueva República. Aquí el avance:

Mientras The Mandalorian & Grogu llega a cines, no hay nada más que decir que… ¡Este es el camino!