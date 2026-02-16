¡Habrá nuevo tráiler! Esto es TODO lo que debes saber sobre la película de The Mandalorian & Grogu

Este lunes 16 de febrero pudimos ver nuevas señales de The Mandalorian & Grogu, una de las historias contemporáneas de Star Wars que más ha atrapado al público, donde por fin se anunció que el día de mañana podremos ver de nuevo a Din Djarin y compañía hacer de las suyas por los rincones del universo en el nuevo tráiler.

Aunque originalmente esta historia tenía el formato de serie, (misma que se estrenó en 2019), hemos sido testigos de tres entregas, aunque tras las última que se vio afectada tras la huelga de Hollywood de 2023, por lo que se decidió cambiar a película, siendo uno de los proyectos de Star Wars rodeados de mayor incertidumbre.

¿Qué esperar de la película de The Mandalorian & Grogu?

Tras mucha espera e incertidumbre, hoy pudimos ver un pequeño adelanto de lo que será el tráiler anunciado para este martes 17 de febrero, donde se espera mayor detalle de “El Niño”, quien conforme pasaron las temporadas pudimos ver su sensibilidad a la fuerza y el trabajo moral y de riesgo de él Mandaloriano, quien ha decidido fijar una postura ante la caída del Imperio Galáctico y proteger a toda costa a Grogu (o Baby Yoda para los amigos).

Luego de que el último estreno de Star Wars fuera el Episodio IX "El Ascenso de Skywlaker", ha habido grandes expectativa sobre esta entrega que promete ser al mero estilo western, donde los blasters tendrán un gran protagonismo, lejos de los duelos de sables a los que estamos acostumbrados.

Reparto de The Mandalorian & Grogu 2026

Din Djarin (The Mandalorian) - Pedro Pascal.

(The Mandalorian) - Pedro Pascal. Grogu - Animatronics, títeres y efectos visuales.

- Animatronics, títeres y efectos visuales. Ward - Sigourney Weaver

- Sigourney Weaver Rotta el Hutt - Jeremy Allen White

- Jeremy Allen White Señor de la Guerra Imperial - Jonny Coyne

¿Cuándo se estrena la película The Mandalorian & Grogu?

Es oficial que esta nueva y emocionante entrega del universo de Star Wars llegará a cines de todo el mundo este próximo 22 de mayo de 2026, en lo que se espera una película totalmente épica y que refresque la narrativa de esta historia.

