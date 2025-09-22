Star Wars libera el épico tráiler de “The Mandalorian and Grogu”

Empezamos la semana con muy buenas noticias para los fans de Star Wars y es que Lucasfilm sorprendió a los fanáticos al revelar el primer tráiler de The Mandalorian and Grogu, la próxima película de Star Wars dirigida por Jon Favreau. La cinta se estrenará el próximo 22 de mayo de 2026 y esta lleva por primera vez a la pantalla grande las aventuras del Mandaloriano y su inseparable compañero, el pequeño Grogu, más conocido en el mundo como Baby Yoda.

The Mandalorian and Grogu: Detalles del tráiler y el reparto estelar

El adelanto puso a temblar a todos, muestra espectaculares batallas, la caída de un AT-AT y una inesperada pelea contra Jeremy Allen White como el hijo de Jabba el Hutt. También destaca la presencia de Sigourney Weaver en el papel de lo que parece ser intrépida piloto de combate, mientras Jonny Coyne encarna a un despiadado señor de la guerra imperial.

Favreau, quien ha sido pieza clave en la expansión del universo de Star Wars para Disney, expresó su entusiasmo: “El prospecto de llevar al Mandaloriano y su aprendiz Grogu a la gran pantalla es extremadamente emocionante”. Y la verdad, viendo las imágenes, podemos esperar cosas grandes de estos dos personajes. Si no has visto el tráiler, no te preocupes, te lo dejamos a continuación:

También, junto a este nuevo tráiler, se presentó el nuevo póster oficial de la cinta:

Here's the official poster for #TheMandalorianAndGrogu, the new "Star Wars" movie in theaters May 22, 2026.



Watch the trailer here: https://t.co/CsxVMQwYbP pic.twitter.com/5Ye9lO1pmm — Variety (@Variety) September 22, 2025

Contexto en el universo Star Wars

La historia de “The Mandalorian and Grogu” se sitúa tras la caída del Imperio Galáctico en El Retorno del Jedi. Din Djarin (Pedro Pascal) sigue recorriendo los confines de una galaxia sin ley, mientras protege y entrena a Grogu, el pequeño ser con un fuerte y claro control de la Fuerza que ha robado el corazón de millones de fans.

El proyecto será producido por Jon Favreau, Kathleen Kennedy y Dave Filoni, prometiendo honrar el legado de George Lucas y expandir el canon con nuevos elementos.

¿Qué es lo que más te gustó de este primer vistazo de esta nueva película de Star Wars?

