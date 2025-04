¡The Weeknd anunció una película en CinemaCon junto a Jenna Ortega!

¡Las sorpresas no paran en el CinemaCon 2025! Ahora, Abel Tesfaye, The Weeknd, anunció oficialmente su salto al cine con su primer largometraje, “Hurry Up Tomorrow”, un thriller psicológico como una extensión de su universo musical.

The Weeknd anunció película con Jenna Ortega

La película está dirigida por Trey Edwards Shults y la podremos disfrutar en salas de cine el próximo 16 de mayo de 2025, distribuida por Lionsgate. Algo que llama la atención de esta cinta es su elenco, pues cuenta con las actuaciones de Jenna Ortega, famosa por su papel de “Merlina”, y Barry Keoghan de “Los espíritus de la isla”. Ambos actores acompañan a Tesfaye en una ambiciosa historia que busca convertirse en “una experiencia cinematográfica sin precedentes”.

“Hurry Up Tomorrow” se relaciona directamente con la trilogía musical del artista, un megaproyecto que inició con After Hours (2020) y Dawn FM (2022).

La cinta de The Weeknd tiene relación con su más reciente álbum con el mismo título, “Hurry Up Tomorrow”, el cual salió a la luz el pasado 24 de enero de 2025.

“Abel es un visionario cuyo arte no puede limitarse a un único medio. Con Hurry Up Tomorrow, en colaboración con Trey, su universo musical se expande a la gran pantalla con un thriller psicológico...”, declaró el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson en una entrevista para Deadline.

¿Qué es lo que más esperas de esta pieza cinematográfica de The Weeknd?

