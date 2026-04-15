OFICIAL: Jonathan Daviss interpretará a Snoop Dogg en la película biográfica ‘SNOOP’

Este jueves, durante la CinemaCon, Universal hizo oficial el anuncio de la película biográfica de Calvin Cordozar Broadus Jr, mejor conocido como Snoop Dogg, el mítico rapero del West Coast quien en las últimas décadas se ha convertido en un completo referente de la cultura del hip-hop y el rap californiano, siendo hoy en día una de las figuras más respetadas y solicitadas de toda la industria.

Aunque en los últimos años su vida ha sido más pública, Snoop Dogg ha tenido una de las historias más llamativas, pues ha sido rapero, productor, actor empresario y hasta comentarista deportivo, quien ha sabido salir del estigma de las pandillas e incluso hoy en día tiene canciones infantiles.

¿Qué se sabe de la película biográfica de Snoop Dogg?

De momento se sabe que este título llevará por nombre ‘SNOOP’, y la producción estará bajo Universal Pictures y la misma productora del rapero Death Row Pictures, por lo que se espera una entrega tanto realista como profunda de las memorias de esta personalidad única y aunque aún no se sabe qué capítulos de su vida se abordarán a profundidad, ya hay un actor elegido para el protagónico.

Poco después que se anunciara la cinta, se conformó que este proyecto estará estelarizado por el actor de 26 años Jonathan Daviss, quien en los últimos años ha participado en grandes producciones, por lo que verle dando vida a este mítico rapero será algo más que emocionante para propios y extraños.

¿Quién es Jonathan Daviss, el actor que interpretará Snopp Dogg en la película autobiográfica?

Jonathan Daviss debutó en el año 2012 en la serie de televisión 'Revolution' y aunque su papel fue menor, este le permitió mostrar su talento y le abrió la puerta a más producciones, siendo que hoy en día protagoniza desde el 2020 la serie 'Outer Banks' dando vida al personaje de Pope Heyward, siendo un programa bastante popular en los Estados Unidos .

En el 2022 participó en la película 'Revancha Ya', donde compartió pantalla con figuras como Sophie Turner, Maya Hawke, Camila Mendes, Austin Abrams, por lo que verle en 2027 siendo Snoop Dogg será algo que todo mundo querrá ver.

