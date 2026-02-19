House of the Dragon temporada 3: tráiler, guerra Targaryen y todo lo que se viene

¡Hoy es un gran día! Se acaba de liberar el nuevo tráiler de la tercera temporada de House of the Dragon, la serie que continúa expandiendo el universo de Game of Thrones. El avance dura poco más de minuto y medio y nos revela grandes cosas que ya tienen temblando de la emoción a muchos fans del mundo creado por George R.R. Martin: más drama familiar, traiciones, batallas y muchas cosas más. Esta temporada se perfila para ser la más intensa hasta ahora.

También te puede interesar: Peaky Blinders regresa con El Hombre Inmortal: el nuevo tráiler revela el futuro de Thomas Shelby

Mira aquí el nuevo tráiler de House of the Dragon temporada 3

Después de dos temporadas que se centraron en las tensiones familiares y maniobras políticas, la historia finalmente dará un giro radical para introducirnos en una atmósfera más oscura, bélica y llena de ejércitos, dragones y combates, luego de una fuerte serie de decisiones que toman varios personajes. Así es, finalmente Rhaenyra dejará atrás la estrategia para ir directo al enfrentamiento, con dragones, traiciones y una batalla política que promete cambiar el destino de Poniente.

Elenco confirmado y nuevos rostros clave

Queda confirmado que volveremos a ver a Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke y el resto del elenco principal. Esta temporada se sumarán nuevos personajes y figuras clave que podrían cambiarlo todo en este conflicto, como James Norton y Tommy Flanagan. Estas nuevas incorporaciones ampliarán el universo y expandirán a gran escala los conflictos políticos y militares de la historia más allá del núcleo familiar central.

¿De qué trata la temporada 3?

Tras la Batalla del Gaznate y el Baile del Carnicero, la lucha por Desembarco del Rey se vuelve total. En este punto de la historia, las alianzas comenzarán a fracturarse y cada uno de los movimientos que hagan los protagonistas tendrá consecuencias irreversibles. La trama se introducirá a conflictos bélicos que irán más allá de las amenazas que alguna vez se plantearon.

Fecha de estreno y dónde ver en México

Por el momento, lo único que se sabe es que esta tercera temporada de House of the Dragon llegará en junio de 2026 a nivel mundial; sin embargo, aún no se revela el día exacto. En México podrás ver todos los capítulos a través de la plataforma de streaming de HBO.

