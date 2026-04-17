Tráiler de “Avengers: Doomsday": así es la impactante primera aparición de Robert Downey Jr. como Dr. Doom

Marvel presentó el tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ en la CinemaCon 2026 , sorprendiendo a los fans que han seguido la historia de las películas a lo largo de los más de 15 años. Sin embargo, al avance no se reveló en rede ssociales, por lo que muy pocos pudieron ver lo que realmente pasó.

De acuerdo con Discussing Film, quienes pudieron estar en el evento, el tráiler presenta a viejos personajes, escenas impactantes que revelaron detalles sobre la trama.

¿Qué se ve en el tráiler de ‘Avengers: Doomsday” revelado en la CinemaCon?

El tráiler de “Avengers: Doomsday” inicia con una escena del Profesor X observando lo que podría ser una incursión en su universo desde la Mansión X. El personaje dice que “algo se avecina y que no podrán impedirlo”.

Descripción del tráiler de ‘AVENGERS DOOMSDAY’



El tráiler comienza con el Profesor Xavier observando una grieta de energía desde el interior de la Mansión X. Luego vemos a Robert Downey Jr. desenmascarado como Victor Von Doom, hablando con su acento latveriano. Tras el logotipo… pic.twitter.com/9Qd3gfuvHH — QuidVacuo (@QuidVacuo) April 16, 2026

Luego, aparece por primera vez Robert Downey Jr. como Dr. Doom, aunque sin usar la máscara de metal típica del personaje. Allí muestra su habilidad de hablar en acento de Latveria.

Según Hipertextual, el tráiler también muestra un nuevo avance de lo que ocurre en la Tierra 616, cuando Sam Wilson y los nuevos Vengadores se reúnen con Los 4 Fantásticos, justo lo que se vio en una de las escenas post créditos de la película. Asimismo, se ve cómo los héroes se alían con los habitantes de Wakanda, dando a entender que será una guerra díficl de vencer.

Pero eso no es todo. También hay conflictos entre los héroes, pues se ve a Shang-Chi peleando contra Gambito de los X Men, mientras que Mistic discute con Yelena y logra transformarse en ella.

El tráiler cierra con la escena de Thor atacando a Dr. Doom con el Stormbreaker, pero él logra detenerlo con una sola mano. Allí aparece Steve Rogers (Capitán América) con el Mjolnir para ayudar a su compañero de batalla, a quien no había visto desde “Avengers: Endgame”. La pantalla cierra en negro.

They just dropped the first look at Chris Evans and Chris Hemsworth in Avengers: Doomsday Trailer

The internet is not okay right now. pic.twitter.com/6fUM0OUjkf — Ian Speed 👾 (@IanSpeedHQ) April 17, 2026

La gran revelación generó immpacto en las redes sociales con miles de reacciones por parte de los fans, que rápidamente comenzaron a compartir creaciones con Inteligencia Artificial (IA) simulando lo que se vio, para darse una idea de lo que pasará durante el estreno. Sin embargo, hasta ahora Marvel no ha revelado el tráiler en redes sociales, pero podría hacerlo en cualquier momento.

¿Cuándo se estrena “Avengers: Doomsday”?

La película “Avengers: Doomsday” se estrena el 17 de diciembre de 2026 en cines de México.