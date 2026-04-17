Trailer de Avengers Doomsday confirma que ¡Steve Rogers puede cargar el Mjolnir de Thor!, ¿qué significa y por qué es tan importante?

¡Marvel lo hace de nuevo! Este jueves se reveló el tráiler oficial de Avengers: Doomsday como parte de la CinemaCon 2026, celebrada en Las Vegas, Nevada. Sin duda uno de los momentos a destacar en este primer avance es el regreso de Chris Evans como el mítico Steve Rogers. Si bien el momento por si solo ya es épico, la emoción crece cuando se ve al querido Capitán América cargando el Mjolnir de Thor; pero, ¿qué significa esto y por qué es tan importante? Te contamos.

Avengers Doomsday: ¿Qué pasa en el primer tráiler oficial?

El tráiler arranca con las palabras "Algo viene. Algo que tal vez no podamos detener", mientras se muestran las ruinas de la X-Mansion; pues la cinta estará ubicada al término de ‘Endgame’, pero también viajará al comienzo de los ‘X-Men’. A lo largo del audiovisual se muestra a Doctor Doom lleno de cicatrices, mientras que Thor señala que se ha enfrentado a muchos enemigos y amenazas.

Posteriormente, se ve al Dios del Trueno enfrentándose a Doom con la Stormbreaker. Acto seguido, Steve Rogers se apodera de la pantalla para saludar a Thor, quien se muestra incrédulo, hasta que Mjolnir abandona sus manos para ir a las de Steve.

Steve Rogers puede cargar el Mjolnir de Thor: ¿qué significa y por qué es tan importante?

Esta no es la primera vez que se muestra a Steve Rogers como un ser digno del Mjolnir. Recordemos que Steve movió el martillo en Age of Ultron, pero no fue hasta Endgame que lo vemos cargarlo por completo. Esto es de suma importancia para la trama, ya que en un inicio se especulaba que el Steve de Doomsday podría ser una variante multiversal o una versión alternativa. No obstante, al verlo cargar el martillo de Thor, se estaría confirmando que se trata de la variante original, pues Steve Rogers siempre fue digno del Mjolnir.

Steve Rogers and Thor share a major reunion moment in the Avengers: Doomsday trailer.



Thor is left stunned, saying “it’s not possible,” just before Mjolnir suddenly leaves his hand — flying straight to Steve. pic.twitter.com/PwvoFtsbi3 — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) April 16, 2026

¿Cuándo se estrena Avengers Doomsday en México?

La nueva cinta del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su siglas en inglés) tendrá su estreno en cines el 18 de diciembre de 2026. No obstante, dado que los lanzamientos en México suelen darse los días jueves, es probable que la cinta esté disponible en salas de cine mexicanas a partir del 17 de diciembre.