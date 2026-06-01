¿Se acerca el tráiler de Avengers: Doomsday? Los hermanos Russo revelan el logo de Doctor Doom y desatan teorías

Parece ser que los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están a punto de vivir un momento que llevan esperando desde hace mucho tiempo, o al menos eso parece. Los directores Anthony Russo y Joe Russo, conocidos como los hermanos Russo, han hecho de las suyas y han decidido publicar el logo oficial de Doctor Doom, el villano que será interpretado por Robert Downey Jr. en Avengers: Doomsday. La verdad es que esta imagen no revela demasiado sobre el personaje, pero esto no fue impedimento para que se desatara una ola de teorías sobre la posible llegada del primer tráiler completo de la película.

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El logo de Doctor Doom ya está aquí

Como siempre, una simple publicación fue suficiente para que millones de fans comenzaran a revisar cada detalle en torno a esta. El logo por sí solo no dice mucho más allá de lo que sabemos del villano. Sin embargo, para muchos fans esta es una señal de que estamos entrando a una nueva etapa.

¿Cuándo veremos a Robert Downey Jr. como Doctor Doom?

Desde que Marvel confirmó que Robert Downey Jr. regresaría en el papel de Doctor Doom, los fans han estado esperando ver al querido actor en acción con este nuevo personaje del UCM. Esto Marvel lo sabe muy bien y ha mantenido en secreto muchos detalles en torno al villano para mantener viva la expectativa de los fans, motivo por el cual hasta ahora Marvel Studios solo ha mostrado avances centrados en los héroes más icónicos y la historia multiversal.

The Russo Brothers tease a surprise for Avengers: Doomsday at SXSW London.



“Starts June 2nd at 10am. Surprise at 2pm.” pic.twitter.com/2r8Cbojy0F — PrimeTopNews (@PrimeTopNews) June 1, 2026

Es por eso que muchos creen que el siguiente paso lógico es presentar finalmente al personaje en un nuevo y épico tráiler oficial.

El rumor más fuerte y el avance mostrado en CinemaCon

Uno de los rumores que más fuerza ha cobrado desde la publicación de los hermanos Russo es la posibilidad de que finalmente Marvel publique el material mostrado a puerta cerrada durante CinemaCon, el cual se ha mantenido en secreto desde su exhibición. Muchos creen que este tráiler muestra imágenes de Doctor Doom y algunos de los momentos más importantes de la película, pero no hay nada confirmado.

¿El tráiler está más cerca que nunca?

Marvel no ha confirmado ninguna fecha para el lanzamiento del esperado avance; lo único que es un hecho es que ya han elegido mostrar el logo de Doctor Doom y que realmente parece ser parte de una estrategia. Por ahora solo queda estar atentos ante cualquier nuevo movimiento que puedan hacer los Russo y Marvel Studios.

¿Consideras que esta es una señal oficial de que se viene el tráiler de Avengers: Doomsday?