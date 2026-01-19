ÚLTIMA HORA: Muere Valentino Garavani, legendario diseñador que vistió a Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy

El mundo de la moda está de luto: este 19 de enero acaba de reportarse la muerte de Valentino Garavani, uno de los diseñadores más legendarios, prácticamente una figura histórica en términos de estilo y el fundador de la glamorosa marca que lleva su nombre. Tenía 93 años de edad.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, murió hoy en su residencia de Roma, rodeado por sus seres queridos", fue el mensaje con que la noticia se confirmó mediante las redes sociales de la firma italiana y la fundación que creó el diseñador.

No se han dado detalles acerca de la causa o las circunstancias que rodearon el fallecimiento. Garavani vivía desde 1982 con su pareja, Bruce Hoeksema, antiguo vicepresidente de su firma.

Quién era Valentino Garavani

Valentino llegó a vestir a figuras como Elizabeth Taylor y Jackie Kennedy, además de estar entre los diseñadores favoritos de celebridades como Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow y Nicole Kidman . Sus icónicos vestidos rojos se volvieron el sello de su marca, pero tan solo una de las muestras de su genio.

Nacido en Voghera, Italia, tenía el nombre completo de Valentino Clemente Ludovico Garavani. Desde niño tuvo una gran pasión por la moda y a los 17 años se mudó a París para estudiar en el École des Beaux-Arts and the Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, de acuerdo con Town & Country.

Durante la década de los 50 trabajó para diversas casas de moda tan emblemáticas como Balenciaga, y fue hasta 1959 que regresó a su país natal para crear una marca propia; rápidamente se hizo de clientes de alto perfil en Hollywood y el mundo de la moda.

Para que te des una idea de la huella que dejó Garavani: existe un tono de rojo designado por Pantone como Valentino, Jackie Kennedy usó uno de sus vestidos en el funeral de John F. Kennedy y también Audrey Hepburn estuvo entre sus fans.

La marca Valentino entró al ámbito de la belleza en 1979 con el lanzamiento de su primera fragancia, y también comenzó a vender maquillaje en 2021.

Antes de estar con Bruce Hoeksema tuvo una relación de 12 años con otro amor de su vida, Giancarlo Giammetti, quien también fue su socio.

Valentino Garavani fue director creativo de su marca por casi 50 años y se retiró en 2008. Después de eso mantuvo un perfil bajo, lejos de la fama, y solo aparecía ocasionalmente en algunos eventos.

Poco antes de su retiro, en 2006, tuvo una breve aparición en la película " El diablo viste a la moda ", y también protagonizó un documental titulado "The last emperor". "Sé lo que las mujeres quieren: lucir hermosas", dijo en aquella producción.

