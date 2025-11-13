El Diablo Viste a la Moda antes y después: Así han cambiado las protagonistas de la película tras 20 años

Han pasado casi dos décadas desde el estreno de El Diablo Viste a la Moda (2006), la icónica película que retrató el mundo de la moda con ironía, elegancia y un elenco inolvidable. A 20 años de su lanzamiento, las protagonistas han evolucionado dentro y fuera de la pantalla, consolidándose como referentes del cine y del estilo.

La reciente publicación del tráiler del film desató una auténtica revolución en redes sociales, donde miles de fanáticos celebraron el reencuentro de los actores después de dos décadas. Allí, la productora finalmente anunció que la segunda parte llegará a los cines en abril del 2026. Sin embargo, en esta secuela, que contará con nuevas rivalidades, mucho glamour y el mismo humor mordaz que convirtió a la original en un clásico, también se notará el paso el cambio de sus intérpretes:



Meryl Streep (Miranda Priestly) : la legendaria actriz dio vida a la temible editora de la revista Runway , un papel que se convirtió en uno de los más emblemáticos de su carrera. Hoy, Meryl sigue siendo una de las figuras más respetadas de Hollywood, con múltiples nominaciones al Óscar y proyectos recientes en cine y televisión, como Only Murders in the Building . Su elegancia y talento permanecen intactos.

: la legendaria actriz dio vida a la temible editora de la revista , un papel que se convirtió en uno de los más emblemáticos de su carrera. Hoy, Meryl sigue siendo una de las figuras más respetadas de Hollywood, con múltiples nominaciones al Óscar y proyectos recientes en cine y televisión, como . Su elegancia y talento permanecen intactos. Anne Hathaway (Andy Sachs): la joven asistente que soñaba con ser periodista se transformó en un ícono de empoderamiento femenino. Hathaway ha madurado frente a las cámaras con papeles más complejos y un estilo sofisticado. Actualmente, combina su carrera como actriz con su faceta de productora y activista, y sigue brillando en alfombras rojas con un encanto natural.

Crédito: 20th Century Studios

Emily Blunt (Emily Charlton): la sarcástica asistente que rivalizaba con Andy marcó el inicio del ascenso de la actriz en Hollywood. Dos décadas después, la artista británica es una de las más versátiles de su generación, destacando en películas como Mary Poppins Returns y Oppenheimer . Su transformación profesional ha sido tan impresionante como su cambio de estilo.

la sarcástica asistente que rivalizaba con Andy marcó el inicio del ascenso de la actriz en Hollywood. Dos décadas después, la artista británica es una de las más versátiles de su generación, destacando en películas como y . Su transformación profesional ha sido tan impresionante como su cambio de estilo. Stanley Tucci (Nigel Kipling): el carismático director de arte sigue siendo recordado por su elegancia y humor. Tucci ha continuado su carrera con éxito tanto en el cine como en programas gastronómicos, consolidándose como un símbolo de buen gusto y sofisticación.

Esto se sabe de El Diablo Viste a la Moda 2

La secuela está dirigida nuevamente por David Frankel, con guion de Aline Brosh McKenna, la misma dupla que dio vida a la primera película, lo que da esperanza a los fans de que la esencia de esta historia y sus personajes se mantengan intactos.

Aunque todavía no se han revelado los detalles de la trama, todo indica que esta segunda parte se centrará en la vida de Miranda Priestly, quien ahora deberá afrontar los retos que trae consigo el declive de la prensa impresa en plena era digital, de acuerdo a Variety.