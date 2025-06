Video: Brie Larson se vuelve viral con su unboxing de la Nintendo Switch 2

No sabemos qué tiene la actriz Brie Larson, que no podemos dejar de sentir su emoción. La famosa actriz de Hollywood no solo es reconocida por su talento en la pantalla grande, sino también por su autenticidad como gamer. Esta semana volvió a dejarlo claro al compartir un video donde realiza el unboxing de la nueva Nintendo Switch 2, una de las consolas más esperadas de la última década.