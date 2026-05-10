Toy Story vio la luz por primera vez hace 30 años en México, película que marcó toda una generación, ya que fue todo un éxito. Ello la ha llevado a tener más entregas y será en junio de este 2026 cuando se estrene la quinta. Por lo anterior, sus juguetes estarán de moda y qué mejor que comprar estos 8 modelos que cuestan menos de 350 pesos. Mientras que para los fans de Hot Wheels, estas 7 ideas son una buena idea para comprar por un precio menor a 500 pesos.

Pese a que ya han pasado 30 años desde su estreno, los juguetes de Toy Story siguen siendo de los favoritos de los niños de las nuevas generaciones y ello gracias a las entregas que se han hecho durante estos últimos años y este 2026 prometen sacar nuevas piezas, por lo que volverán a estar de moda. Conoce las 7 ideas de juguetes de Paw Patrol para regalarles a los más pequeños con un presupuesto de menos de 500 pesos.

Los juguetes de Toy Story para niños

1. Figuras básicas: Es un juguete que nunca pasa de moda y con un precio de poco menos de 300 pesos.

8 juguetes de Toy Story que cuestan menos de 350 pesos y siguen siendo los favoritos de los niños|Pinterest

2. Figura parlante: Es un juguete atractivo para los niños, ya que hay una interacción con Woody o Buzz. Su precio es de poco más de 200 pesos.

3. Peluche Lotso: El oso que hizo llorar a más de uno por su historia y se convirtió en uno de los favoritos, pese a ser el villano de la tercera entrega. Tiene un costo de menos de 200 pesos.

8 juguetes de Toy Story que cuestan menos de 350 pesos y siguen siendo los favoritos de los niños|Pinterest

4. Mini figuras: Existe un set que está a la venta por tan solo 200 pesos. Es ideal tanto para jugar como para coleccionar.

5. Forky: El personaje que cautivó a niños y adultos en Toy Story 4. Puede ser un peluche o figura coleccionable.

8 juguetes de Toy Story que cuestan menos de 350 pesos y siguen siendo los favoritos de los niños|Pinterest

6. Rex: El dinosaurio que en lugar de causar temor provocó ternura entre las personas. Un juguete de colección.

7. Funko: Si eres de las personas que creció con Toy Story, nada mejor que coleccionar los funkos de los personajes principales.

8 juguetes de Toy Story que cuestan menos de 350 pesos y siguen siendo los favoritos de los niños|Pinterest

8. Coche: El coche de Toy Story 1 lo puedes tener en control remoto. Tiene un precio de aproximadamente 315 pesos.