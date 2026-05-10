8 juguetes de Toy Story que cuestan menos de 350 pesos y siguen siendo los favoritos de los niños
Una película que marcó la infancia de muchos y que en verano de este 2026 se estrenará su quinta entrega, por lo que serán los juguetes de moda
Toy Story vio la luz por primera vez hace 30 años en México, película que marcó toda una generación, ya que fue todo un éxito. Ello la ha llevado a tener más entregas y será en junio de este 2026 cuando se estrene la quinta. Por lo anterior, sus juguetes estarán de moda y qué mejor que comprar estos 8 modelos que cuestan menos de 350 pesos. Mientras que para los fans de Hot Wheels, estas 7 ideas son una buena idea para comprar por un precio menor a 500 pesos.
Pese a que ya han pasado 30 años desde su estreno, los juguetes de Toy Story siguen siendo de los favoritos de los niños de las nuevas generaciones y ello gracias a las entregas que se han hecho durante estos últimos años y este 2026 prometen sacar nuevas piezas, por lo que volverán a estar de moda. Conoce las 7 ideas de juguetes de Paw Patrol para regalarles a los más pequeños con un presupuesto de menos de 500 pesos.
Los juguetes de Toy Story para niños
1. Figuras básicas: Es un juguete que nunca pasa de moda y con un precio de poco menos de 300 pesos.
2. Figura parlante: Es un juguete atractivo para los niños, ya que hay una interacción con Woody o Buzz. Su precio es de poco más de 200 pesos.
3. Peluche Lotso: El oso que hizo llorar a más de uno por su historia y se convirtió en uno de los favoritos, pese a ser el villano de la tercera entrega. Tiene un costo de menos de 200 pesos.
4. Mini figuras: Existe un set que está a la venta por tan solo 200 pesos. Es ideal tanto para jugar como para coleccionar.
5. Forky: El personaje que cautivó a niños y adultos en Toy Story 4. Puede ser un peluche o figura coleccionable.
6. Rex: El dinosaurio que en lugar de causar temor provocó ternura entre las personas. Un juguete de colección.
7. Funko: Si eres de las personas que creció con Toy Story, nada mejor que coleccionar los funkos de los personajes principales.
8. Coche: El coche de Toy Story 1 lo puedes tener en control remoto. Tiene un precio de aproximadamente 315 pesos.